Россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - "Нафтогаз"

Российские войска за последнюю неделю трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила группа "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

По данным компании, в течение недели оккупанты наносили удары по газодобывающим объектам на Харьковщине, а также прицельно атаковали критически важные объекты на Сумщине и Черниговщине.

Кроме того, во время ночной атаки повреждения получила одна из теплоэлектроцентралей "Нафтогаза".

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Поддерживаем и бережем друг друга. Все восстановим. Все отстроим", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В компании отметили, что все аварийные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий атак.

на росії газової інфраструктури набагато більше, тому вперед до роботи..
15.10.2025 11:13 Ответить
а буде такий дозвіл??на цілеспрямоване знищення газопроводів та вузлів??щось здається мені що ні....одна справа кошмарити лаптів відсутністю бензина інша влізати до доходу боліт....
15.10.2025 11:38 Ответить
Спочатку, на посаді керовніка НАК НАФТОГАЗУ, треба знати свої прямі обов'язки з питань, за що несеш кримінальну безвідповідальність, зокрема Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!
Але ж держсекретарі, з 2019 року, добряче НАГАДИЛИ, саботуючи в Міненерго дії ЗАКОНОДАВСТВА!!!
Слідчі з керівниками ГПУ і СБУ, можуть це підтвердити очильниці, разом з Українцями!
15.10.2025 11:14 Ответить
15.10.2025 11:15 Ответить
якщо в нас не буде власного газу у рашкі не повинно бути власного бензину..., така логіка війни...
15.10.2025 11:22 Ответить
не будьте наївними,дрони давно мали летіти по масквабаду та ленінограду і чомусь вони туди не летять.....чомусь
15.10.2025 11:41 Ответить
 
 