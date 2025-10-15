Россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, - "Нафтогаз"
Российские войска за последнюю неделю трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщила группа "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.
По данным компании, в течение недели оккупанты наносили удары по газодобывающим объектам на Харьковщине, а также прицельно атаковали критически важные объекты на Сумщине и Черниговщине.
Кроме того, во время ночной атаки повреждения получила одна из теплоэлектроцентралей "Нафтогаза".
"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Поддерживаем и бережем друг друга. Все восстановим. Все отстроим", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В компании отметили, что все аварийные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий атак.
