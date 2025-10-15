Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України, - "Нафтогаз"

Російські війська за останній тиждень тричі масовано атакували газову інфраструктуру України.

Про це повідомила група "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

За даними компанії, протягом тижня окупанти завдавали ударів по газовидобувних об’єктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Крім того, під час нічної атаки пошкоджень зазнала одна з теплоелектроцентралей "Нафтогазу".

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії зазначили, що всі аварійні служби працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків атак.

