УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12122 відвідувача онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
574 7

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України, - "Нафтогаз"

поставки газу

Російські війська за останній тиждень тричі масовано атакували газову інфраструктуру України.

Про це повідомила група "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

За даними компанії, протягом тижня окупанти завдавали ударів по газовидобувних об’єктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Крім того, під час нічної атаки пошкоджень зазнала одна з теплоелектроцентралей "Нафтогазу".

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії зазначили, що всі аварійні служби працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків атак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Нафтогаз (4483) обстріл (31367)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на росії газової інфраструктури набагато більше, тому вперед до роботи..
показати весь коментар
15.10.2025 11:13 Відповісти
а буде такий дозвіл??на цілеспрямоване знищення газопроводів та вузлів??щось здається мені що ні....одна справа кошмарити лаптів відсутністю бензина інша влізати до доходу боліт....
показати весь коментар
15.10.2025 11:38 Відповісти
Спочатку, на посаді керовніка НАК НАФТОГАЗУ, треба знати свої прямі обов'язки з питань, за що несеш кримінальну безвідповідальність, зокрема Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!
Але ж держсекретарі, з 2019 року, добряче НАГАДИЛИ, саботуючи в Міненерго дії ЗАКОНОДАВСТВА!!!
Слідчі з керівниками ГПУ і СБУ, можуть це підтвердити очильниці, разом з Українцями!
показати весь коментар
15.10.2025 11:14 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 11:15 Відповісти
якщо в нас не буде власного газу у рашкі не повинно бути власного бензину..., така логіка війни...
показати весь коментар
15.10.2025 11:22 Відповісти
не будьте наївними,дрони давно мали летіти по масквабаду та ленінограду і чомусь вони туди не летять.....чомусь
показати весь коментар
15.10.2025 11:41 Відповісти
За те мільонні зарплати вище керівництво отримує справно
показати весь коментар
15.10.2025 12:00 Відповісти
 
 