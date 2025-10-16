184 боевых столкновения провели Силы обороны: больше всего на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Силы обороны Украины провели 184 боевых столкновения с российскими оккупантами за прошедшие сутки.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4 979 обстрелов, из них более ста - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сумы Сумской области; Константиновка, Доброполье Донецкой области; Апостолово, Радушное Днепропетровской области; Егоровка, Орехово Запорожской области; Нововоронцовка, Казацкое Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 186 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 17 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. В городе Купянск и его окрестностях продолжаются противодиверсионные меры - наши воины обнаруживают вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили десять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Плещиевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филия.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Сичневое, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник наступал пять раз, пытаясь действовать в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

