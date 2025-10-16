РУС
184 боевых столкновения провели Силы обороны: больше всего на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте?

Силы обороны Украины провели 184 боевых столкновения с российскими оккупантами за прошедшие сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4 979 обстрелов, из них более ста - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сумы Сумской области; Константиновка, Доброполье Донецкой области; Апостолово, Радушное Днепропетровской области; Егоровка, Орехово Запорожской области; Нововоронцовка, Казацкое Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 186 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 17 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. В городе Купянск и его окрестностях продолжаются противодиверсионные меры - наши воины обнаруживают вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили десять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Плещиевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филия.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Сичневое, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник наступал пять раз, пытаясь действовать в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

@ "На Успенівському напрямку російським військам вдалося увійти до східної частини Успенівки на східному березі річки Янчур, але закріпитися вони не зуміли, оскільки потрапили під удар українських дроноводів. Проте противник посилює тиск на східну околицю Успенівки та у її напрямку.
Також тривають важкі бої у районі Полтавки.

На Сумському напрямку українські війська просунулися у південній частині Олексіївки та продовжують штурмувати центральну частину населеного пункту."
16.10.2025 08:25 Ответить
Хєр штаб зєлєнского це таке саме брехливе фуфло, як і сам зелений поц!
16.10.2025 09:18 Ответить
 
 