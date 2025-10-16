УКР
Протидиверсійні заходи проводять ЗСУ в Куп’янську: всього на передовій - 184 бойові зіткнення, - Генштаб. МАПИ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті?

Сили оборони України провели 184 бойові зіткнення із російськими окупантами протягом минулої доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми Сумської області; Костянтинівка, Добропілля Донецької області; Апостолове, Радушне Дніпропетровської області; Єгорівка, Оріхів Запорізької області; Нововоронцовка, Козацьке Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 186 обстрілів, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили десять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення — противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник наступав п’ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

@ "На Успенівському напрямку російським військам вдалося увійти до східної частини Успенівки на східному березі річки Янчур, але закріпитися вони не зуміли, оскільки потрапили під удар українських дроноводів. Проте противник посилює тиск на східну околицю Успенівки та у її напрямку.
Також тривають важкі бої у районі Полтавки.

На Сумському напрямку українські війська просунулися у південній частині Олексіївки та продовжують штурмувати центральну частину населеного пункту."
16.10.2025 08:25 Відповісти
Хєр штаб зєлєнского це таке саме брехливе фуфло, як і сам зелений поц!
16.10.2025 09:18 Відповісти
 
 