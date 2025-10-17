Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных

Возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения ТЦК и СП.

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел 16 октября около 18:30. Движение служебного автомобиля препятствовали местные жительницы.

В ТЦК отметили, что военнослужащие действовали исключительно в рамках действующего законодательства и вели себя вежливо и корректно.

Блокирование автомобиля пресекли сотрудники полиции. Устанавливают всех причастных к инциденту.

