РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
1 264 19

Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных

На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК

Возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения ТЦК и СП.

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел 16 октября около 18:30. Движение служебного автомобиля препятствовали местные жительницы.

В ТЦК отметили, что военнослужащие действовали исключительно в рамках действующего законодательства и вели себя вежливо и корректно.

Блокирование автомобиля пресекли сотрудники полиции. Устанавливают всех причастных к инциденту.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ТЦК (782) Хмельницкая область (1010)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:58 Ответить
+4
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
показать весь комментарий
17.10.2025 13:04 Ответить
+3
При всій повазі до наших жінок,але такі дії (перекриття доріг) мають бути покаранні Бо розвелось багато просто тупого бидла.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:58 Ответить
Так сильно хотіли до лав ЗСУ, що не втримались!
показать весь комментарий
17.10.2025 12:58 Ответить
Ага, і заявили групі оповіщення ТЦК та СП, що мовляв не випустимо із села групу оповіщення поки не заберете до армії наших чоловіків.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:06 Ответить
Якісь жінки заблокували слідчу групу, яка мала вилучити документи про злочин у Почаєвській Лаврі, окуповану московським патріархатом, а точніше кацакпським сатанізмом і що? Там нічого, а тут будуть справи і посадки.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:02 Ответить
Бо там русня нормальних юристів профінансує, що ще слідча група винною виявиться.
А тут - нічого такого не буде.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:10 Ответить
При всій повазі до наших жінок,але такі дії (перекриття доріг) мають бути покаранні Бо розвелось багато просто тупого бидла.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:02 Ответить
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
показать весь комментарий
17.10.2025 13:04 Ответить
А зараз - по всій Україні
показать весь комментарий
17.10.2025 13:06 Ответить
Якщо заблоковані мізки то тобі вряд чи хто може допомогти.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:19 Ответить
Як ми бачимо - ніхто не хоче йти законним шляхом.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:04 Ответить
Ну якщо у чоловіків відстоювати людські права, яєць не вистачає, то за справу тоді жінки беруться. Ніхто не хоче віддавати своїх дітей довбойобам-самодурам-совковим сапогам, які їх на Курщині або під кабами згноять.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:05 Ответить
Україна не змогла пояснити, за що.
Русня - зможе.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:11 Ответить
В такому разі згідно причинно-наслідковим зв'язкам прийдеться віддавати своїх дітей в окупаційну армію московії добрим-чуйним-несамодурам-несовковим сапогам, які їх будуть берегти від КАБів та куль НАТО.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.

Послідовність у часі:

Причина завжди має передувати наслідку.

Об'єктивність:

Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.

Необхідність:

Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:13 Ответить
Ви пропонуєте вибір між орківським дроном і натівським?
Від якого дрона смерть краща?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:19 Ответить
Заради справедливості треба сказати, що сьогодні є можливість обрати, де буде служити чоловік чи син кожної з цих жінок. Є ж у нас частини, якими сьогодні командують не "довбойоби-самодури-совкові сапоги"? Є. Але справа не в цьому, думаю.
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...
показать весь комментарий
17.10.2025 13:18 Ответить
коректно і вічливо це вже радує..У нас теж коректноі вічливо підібрала по селах хворого на шизофренію з 90 років та іншого , який майже не розмовляє з 2014 року після операцію на мозку по видаленню гаматом....Цікаво діють в ТЦК.. Це такі вказівки їм дають з Київа???. Це ж не перший випадок, коли доходяг тягнуть в ЗСУ...а яких затянули, то вони загиблі вже..Їм то обіцяло посади легкі, до їхнього стану здоровя..
показать весь комментарий
17.10.2025 13:10 Ответить
Нехай ТЦК діє по закону, то ніяких блокувань не буде. Якщо ТЦК порушує закони України, то люди зобов'язані протистояти злодійству.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:18 Ответить
Надо найти тупых куриц и посадить их лет на 20! ТЦК - это гордость Украины и ее щит! Без них фронт давно бы разрушился уже!
показать весь комментарий
17.10.2025 13:19 Ответить
Тецекашники не можуть по відомій причині примінювати якусь силу до жінок.Тому в ТЦК потрібно створювати жіночі команди з спеціально навчених жінок,які не повстидаються затягнути в бус якогось здорового ухилянта і врізати по зубам його крикливим захисницям.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:19 Ответить
 
 