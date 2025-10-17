1 264 19
Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения ТЦК в Хмельницкой области: полиция устанавливает причастных
Возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения ТЦК и СП.
Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел 16 октября около 18:30. Движение служебного автомобиля препятствовали местные жительницы.
В ТЦК отметили, что военнослужащие действовали исключительно в рамках действующего законодательства и вели себя вежливо и корректно.
Блокирование автомобиля пресекли сотрудники полиции. Устанавливают всех причастных к инциденту.
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
А тут - нічого такого не буде.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
Русня - зможе.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.
Послідовність у часі:
Причина завжди має передувати наслідку.
Об'єктивність:
Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.
Необхідність:
Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
Від якого дрона смерть краща?
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...