На фронте зафиксировано 80 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Александровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 80 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Малушино, Казачье, Стариково, Горки, Белая Береза, Бобылевка Сумской области; Хреновка, Гремяч, Орликовка, Гута Студенецкая, Клюсы Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевые столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения продолжаются.
Одну вражескую атаку отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Русина Яра и в направлении населенного пункта Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 20 атак противника. Бои продолжаются в двух локациях.
Боевые действия на юге
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг наступал в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На остальных направлениях - без изменений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль