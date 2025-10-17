На фронте зафиксировано 80 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Александровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Малушино, Казачье, Стариково, Горки, Белая Береза, Бобылевка Сумской области; Хреновка, Гремяч, Орликовка, Гута Студенецкая, Клюсы Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери России делают невозможным переброску войск с Покровского направления, - бригада НГУ "Рубіж"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения продолжаются.

Одну вражескую атаку отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Русина Яра и в направлении населенного пункта Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 20 атак противника. Бои продолжаются в двух локациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 178 боевых столкновений за сутки: почти половина из них на Покровском и Александрийском направлениях, - Генштаб

Боевые действия на юге

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях - без изменений.

Больше читайте в нашем Telegram-канале