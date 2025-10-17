РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении Бригада Рубіж
Потери России делают невозможной переброску войск с Покровского направления, - бригада НГУ "Рубеж"

сводка Генштаба

РФ несет большие потери на Покровском направлении, однако продолжает ротации и пытается перерезать украинскую логистику. А на Купянском и Лиманском направлениях враг пытается продвигаться, ища слабые места в обороне ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал офицер бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

"Потери, которые понесли россияне на Покровском направлении, делают невозможной их переброску на другие участки фронта - войска абсолютно обескровлены. Мы видели несколько ротаций, когда оккупанты меняли подразделения только потому, что у них не оставалось людей. На позиции бросали всех - от солдат-пехотинцев до командиров штабов", - отметил он.

По словам Отченаша, сейчас РФ применяет те резервы, которые еще остаются в ее распоряжении, однако их ресурс стремительно исчерпывается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 178 боевых столкновений за сутки: почти половина из них на Покровском и Александрийском направлениях, - Генштаб

боевые действия (5009) война в Украине (6545)
Вчора Соловйов устами Трампа в Овальному кабінеті сказав своїм цапам - "росія втратила ПІВТОРА МІЛЬЙОНИ своїх воїнів у війні".
Соловйов прокоментував заперечуючи цифри одразу після відео , насміхаючись над слабкою тупою розвідкою США. Але не наважився прокоментувати пост Трампа одразу після розмови з хйлом, де той назвав війну хйла ПРОВАЛЬНОЮ ...
Потім Соловйовські гризлися між собою у ТБстудії - так "Трамп ЩЕ НАШ ЧИ УКАЇНСЬКИЙ"

Не все там добре - серуться між собою , бо хочуть в Угорщині отримати Аляска-2, а таки не дуже впневнені .
показать весь комментарий
17.10.2025 13:03 Ответить
 
 