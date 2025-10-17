УКР
Втрати Росії унеможливлюють перекидання військ із Покровського напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

зведення Генштабу

РФ зазнає великих втрат на Покровському напрямку, проте продовжує ротації й намагається перерізати українську логістику. А на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається просуватися, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів офіцер бригади "Рубіж"Андрій Отченаш.

"Втрати, яких зазнали росіяни на Покровському напрямку, унеможливлюють їх перекидання на інші ділянки фронту - війська абсолютно знекровлені. Ми бачили кілька ротацій, коли окупанти змінювали підрозділи лише тому, що в них не залишалося людей. На позиції кидали всіх - від солдатів-піхотинців до командирів штабів", - зазначив він.

За словами Отченаша, нині РФ застосовує ті резерви, які ще залишаються в її розпорядженні, проте їхній ресурс стрімко вичерпується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 178 бойових зіткнень за добу: майже половина з них на Покровському та Олександрійському напрямках, - Генштаб

Автор: 

бойові дії (4767) війна в Україні (6597)
Вчора Соловйов устами Трампа в Овальному кабінеті сказав своїм цапам - "росія втратила ПІВТОРА МІЛЬЙОНИ своїх воїнів у війні".
Соловйов прокоментував заперечуючи цифри одразу після відео , насміхаючись над слабкою тупою розвідкою США. Але не наважився прокоментувати пост Трампа одразу після розмови з хйлом, де той назвав війну хйла ПРОВАЛЬНОЮ ...
Потім Соловйовські гризлися між собою у ТБстудії - так "Трамп ЩЕ НАШ ЧИ УКАЇНСЬКИЙ"

Не все там добре - серуться між собою , бо хочуть в Угорщині отримати Аляска-2, а таки не дуже впневнені .
17.10.2025 13:03 Відповісти
Їх Трампон ************ приємно вчора надихнув(((
17.10.2025 13:20 Відповісти
Я б не звертав уваги на подібні коники.
Передачі пропагандонів повністю зрежисовані та контрольовані.
Всі експромти верифіковані та затверджені кураторами.
З якою метою - здогадайтесь самі.
17.10.2025 13:25 Відповісти
 
 