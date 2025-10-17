Втрати Росії унеможливлюють перекидання військ із Покровського напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"
РФ зазнає великих втрат на Покровському напрямку, проте продовжує ротації й намагається перерізати українську логістику. А на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається просуватися, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів офіцер бригади "Рубіж"Андрій Отченаш.
"Втрати, яких зазнали росіяни на Покровському напрямку, унеможливлюють їх перекидання на інші ділянки фронту - війська абсолютно знекровлені. Ми бачили кілька ротацій, коли окупанти змінювали підрозділи лише тому, що в них не залишалося людей. На позиції кидали всіх - від солдатів-піхотинців до командирів штабів", - зазначив він.
За словами Отченаша, нині РФ застосовує ті резерви, які ще залишаються в її розпорядженні, проте їхній ресурс стрімко вичерпується.
Соловйов прокоментував заперечуючи цифри одразу після відео , насміхаючись над слабкою тупою розвідкою США. Але не наважився прокоментувати пост Трампа одразу після розмови з хйлом, де той назвав війну хйла ПРОВАЛЬНОЮ ...
Потім Соловйовські гризлися між собою у ТБстудії - так "Трамп ЩЕ НАШ ЧИ УКАЇНСЬКИЙ"
Не все там добре - серуться між собою , бо хочуть в Угорщині отримати Аляска-2, а таки не дуже впневнені .
Передачі пропагандонів повністю зрежисовані та контрольовані.
Всі експромти верифіковані та затверджені кураторами.
З якою метою - здогадайтесь самі.