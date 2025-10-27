Родинское под контролем Сил обороны. Информация о "взятии" города - фейк, - 14 бригада НГУ. ВИДЕО

Родинское Покровского района Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина".

Там напомнили, что в очередной раз россияне заявили о "взятии" населенного пункта, который контролируется украинскими защитниками.

"Пока же под их контролем находится лишь количество патронов нескольких пехотинцев, которые зашли на окраины города", - говорится в сообщении.

На видео также зафиксировано, как экипаж БТР батальона "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" уничтожает российскую пехоту, которая засела в заброшенных зданиях Родинского.

Бойцы "Червоной Калины" продолжают зачистку города от оккупантов. Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить "триколор" на украинской земле.

