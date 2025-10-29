РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости
1 405 6

По обращениям военнослужащих проведено 39 проверок воинских частей и ТЦК, - Минобороны

Обращение в ГУЗПВ

Главное управление защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ) с начала года рассмотрело более 3 600 обращений и запросов от военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по результатам обработки обращений проведено 39 проверок воинских частей, ТЦК и СП, а также учреждений здравоохранения. Восстановлены права 1 746 военных и членов их семей.

В случае выявления признаков уголовного преступления собранные материалы передаются в правоохранительные органы. Всего в ГБР направлено 67 сообщений.

Для обращений в ГУЗПВ Минобороны призвало использовать электронную почту: E-mail: [email protected]

В обращении должно быть указано:

  • ФИО заявителя (или название учреждения, подающего обращение в интересах военнослужащего или членов его семьи);
  • контактные данные для обратной связи;
  • суть вопроса;
  • конкретное требование;
  • документы, подтверждающие полномочия заявителя, если обращение подается в интересах военнослужащего другим лицом;
  • доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения не рассматриваются.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В 2024 году было рассмотрено 2 340 таких обращений и запросов.

Автор: 

Минобороны (9627) военнослужащие (6358) ВСУ (7051)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перевірки проведені,а результат зрозуміло 0,як завжди іпсо,діпфейк,та наклеп???
показать весь комментарий
29.10.2025 01:10 Ответить
Також проігноровано всі анонімні заяви. Тому люди й бояться вказувати свої дані, бо вже були надані розголосу випадки, коли скарги повертали командуванню тих підрозділів, на які приходили скарги.
показать весь комментарий
29.10.2025 08:23 Ответить
цілих 39 ))

МО ахметівського холуя шмигаля прямо не покладає рук .. важко йому після зельоної гниди умєртвія
показать весь комментарий
29.10.2025 01:29 Ответить
Перевірки проведені,а результату 0,як все було так і залишилося,імітація діяльності,тількі військовослужбовцям стали ще більше гайки закручцвати.
показать весь комментарий
29.10.2025 01:46 Ответить
Та знаємо ми ці "перевірки". Напилися та в лазню з бл#дями.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:44 Ответить
 
 