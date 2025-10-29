По обращениям военнослужащих проведено 39 проверок воинских частей и ТЦК, - Минобороны
Главное управление защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ) с начала года рассмотрело более 3 600 обращений и запросов от военнослужащих и членов их семей.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по результатам обработки обращений проведено 39 проверок воинских частей, ТЦК и СП, а также учреждений здравоохранения. Восстановлены права 1 746 военных и членов их семей.
В случае выявления признаков уголовного преступления собранные материалы передаются в правоохранительные органы. Всего в ГБР направлено 67 сообщений.
Для обращений в ГУЗПВ Минобороны призвало использовать электронную почту: E-mail: [email protected]
В обращении должно быть указано:
- ФИО заявителя (или название учреждения, подающего обращение в интересах военнослужащего или членов его семьи);
- контактные данные для обратной связи;
- суть вопроса;
- конкретное требование;
- документы, подтверждающие полномочия заявителя, если обращение подается в интересах военнослужащего другим лицом;
- доказательства нарушения (при наличии).
Анонимные обращения не рассматриваются.
В 2024 году было рассмотрено 2 340 таких обращений и запросов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МО ахметівського холуя шмигаля прямо не покладає рук .. важко йому після зельоної гниди умєртвія