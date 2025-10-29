По обращениям военнослужащих проведено 39 проверок воинских частей и ТЦК, - Минобороны

Главное управление защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ) с начала года рассмотрело более 3 600 обращений и запросов от военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по результатам обработки обращений проведено 39 проверок воинских частей, ТЦК и СП, а также учреждений здравоохранения. Восстановлены права 1 746 военных и членов их семей.

В случае выявления признаков уголовного преступления собранные материалы передаются в правоохранительные органы. Всего в ГБР направлено 67 сообщений.

Для обращений в ГУЗПВ Минобороны призвало использовать электронную почту: E-mail: [email protected]

В обращении должно быть указано:

ФИО заявителя (или название учреждения, подающего обращение в интересах военнослужащего или членов его семьи);

контактные данные для обратной связи;

суть вопроса;

конкретное требование;

документы, подтверждающие полномочия заявителя, если обращение подается в интересах военнослужащего другим лицом;

доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения не рассматриваются.

В 2024 году было рассмотрено 2 340 таких обращений и запросов.