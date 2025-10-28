УКР
Новини Протиправні дії ТЦК
За зверненнями військовослужбовців проведено 39 перевірок військових частин і ТЦК, - Міноборони

Звернення до ГУЗПВ

Головне управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ) з початку року розглянуло понад 3 600 звернень і запитів від військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за результатами опрацювання зверненнь проведено 39 перевірок військових частин, ТЦК та СП, а також закладів охорони здоров’я. Поновлено права 1 746 військових і членів їхніх сімей.

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення зібрані матеріали передаються до правоохоронних органів. Загалом до ДБР направлено 67 повідомлень.

Для звернень до ГУЗПВ Міноборони закликало використовувати електронну пошту: E-mail: [email protected]

У зверненні має бути зазначено:

  • ПІБ заявника (або назву установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи членів його сім’ї);
  • контактні дані для зворотного зв’язку;
  • суть питання;
  • конкретна вимога;
  • документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця іншою особою;
  • докази порушення (за наявності).

Анонімні звернення не розглядаються.

У 2024 році було розглянуло 2 340 таких звернень і запитів.

Міноборони (7731) військовослужбовці (4998) ЗСУ (8065)
перевірки проведені,а результат зрозуміло 0,як завжди іпсо,діпфейк,та наклеп???
29.10.2025 01:10 Відповісти
цілих 39 ))

МО ахметівського холуя шмигаля прямо не покладає рук .. важко йому після зельоної гниди умєртвія
29.10.2025 01:29 Відповісти
Перевірки проведені,а результату 0,як все було так і залишилося,імітація діяльності,тількі військовослужбовцям стали ще більше гайки закручцвати.
29.10.2025 01:46 Відповісти
 
 