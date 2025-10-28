За зверненнями військовослужбовців проведено 39 перевірок військових частин і ТЦК, - Міноборони

Головне управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ) з початку року розглянуло понад 3 600 звернень і запитів від військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Зазначається, що за результатами опрацювання зверненнь проведено 39 перевірок військових частин, ТЦК та СП, а також закладів охорони здоров’я. Поновлено права 1 746 військових і членів їхніх сімей.

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення зібрані матеріали передаються до правоохоронних органів. Загалом до ДБР направлено 67 повідомлень.

Для звернень до ГУЗПВ Міноборони закликало використовувати електронну пошту: E-mail: [email protected]

У зверненні має бути зазначено:

ПІБ заявника (або назву установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи членів його сім’ї);

контактні дані для зворотного зв’язку;

суть питання;

конкретна вимога;

документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця іншою особою;

докази порушення (за наявності).

Анонімні звернення не розглядаються.

У 2024 році було розглянуло 2 340 таких звернень і запитів.