По всей Украине объявляли воздушную тревогу: враг поднимал в небо МиГ-31К (обновлено)

Поздно вечером 2 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг поднял в небо МиГ-31К

ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, – сообщалось в 23:35.

Скоростная цель на Черниговщине, курсом на Киевщину! – сообщалось в 23:36.

Курсом на Житомирщину! - сообщалось в 23:37.

Скоростные цели на Черниговщине, курс юго-западный, - сообщалось в 23:40.

Скоростные цели на севере Сумщины, курс юго-западный, - сообщалось в 23:50.

На севере Киевщины, курсом на Житомирщину, - сообщалось в 23:51.

Курсом на Житомир, – сообщалось в 23:53.

Обновление

В 00:06 ВС сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.