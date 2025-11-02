По всей Украине объявляли воздушную тревогу: враг поднимал в небо МиГ-31К (обновлено)
Поздно вечером 2 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг поднял в небо МиГ-31К
ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, – сообщалось в 23:35.
Скоростная цель на Черниговщине, курсом на Киевщину! – сообщалось в 23:36.
Курсом на Житомирщину! - сообщалось в 23:37.
Скоростные цели на Черниговщине, курс юго-западный, - сообщалось в 23:40.
Скоростные цели на севере Сумщины, курс юго-западный, - сообщалось в 23:50.
На севере Киевщины, курсом на Житомирщину, - сообщалось в 23:51.
Курсом на Житомир, – сообщалось в 23:53.
Обновление
В 00:06 ВС сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.
