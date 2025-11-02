РУС
По всей Украине объявляли воздушную тревогу: враг поднимал в небо МиГ-31К (обновлено)

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Поздно вечером 2 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг поднял в небо МиГ-31К

ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, – сообщалось в 23:35.

Скоростная цель на Черниговщине, курсом на Киевщину! – сообщалось в 23:36.

Курсом на Житомирщину! - сообщалось в 23:37.

Скоростные цели на Черниговщине, курс юго-западный, - сообщалось в 23:40.

Скоростные цели на севере Сумщины, курс юго-западный, - сообщалось в 23:50.

На севере Киевщины, курсом на Житомирщину, - сообщалось в 23:51.

Курсом на Житомир, – сообщалось в 23:53.

Обновление

В 00:06 ВС сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Могли б збивати МіГ-31К з МіГ-25.

Україна отримала приблизно 79 літаків МіГ-25«Foxbats» (серед іншої техніки) після розпаду Радянського Союзу - ці літаки або виведені з експлуатації, або списані, або продані.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:51 Ответить
Вони навіть близько до кордону не підлітають.
Засранці по цивільним пуляють з безпечної відстані.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:54 Ответить
Теоретично, ******* ракети повітря-повітря, можна і прикупити.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:01 Ответить
Ти знаєш ракети п/п, які здатні збивати повітряні цілі на відстані 700-800 км?
показать весь комментарий
03.11.2025 00:07 Ответить
Pакета R-37 може уражати цілі на відстані до 400 кілометрів.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:16 Ответить
Відстань від Саваслейки до кордону з Україною - близько 660 км по прямій.

Накинь ще сотню до кордону, щоб кацапи не збили наш літак.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:33 Ответить
ЖИДЛО СМЕРДЯЧЕ ЗДОХНИ *****
показать весь комментарий
03.11.2025 00:25 Ответить
Cтаріший МіГ-25 - оснащений менш досконалими двигунами - міг досягати вищої максимальної швидкості, ніж МіГ-31.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:55 Ответить
МіГ-25 міг розганятися до Маха 3,2, але це перевищувало б безпечний температурний поріг його двигунів, що призвело б до непоправних пошкоджень.
МіГ-31, з іншого боку, свідомо обмежили приблизно до Маха 2,83, щоб зберегти довговічність двигунів і уникнути перегріву конструкції.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:57 Ответить
