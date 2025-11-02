По всій Україні оголошували повітряну тривогу: ворог піднімав в небо МіГ-31К (оновлено)
Пізно ввечері 2 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог підняв в небо МіГ-31К
УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 23:35.
Швидкісна ціль на Чернігівщині, курсом на Київщину!, - повідомлялося о 23:36.
Курсом на Житомирщину!, - повідомлялося о 23:37.
Швидкісні цілі на Чернігівщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:40.
Швидкісні цілі на півночі Сумщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:50.
На півночі Київщини, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 23:51.
Курсом на Житомир, - повідомлялося о 23:53.
Оновлення
О 00:06 ПС повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.
Україна отримала приблизно 79 літаків МіГ-25«Foxbats» (серед іншої техніки) після розпаду Радянського Союзу - ці літаки або виведені з експлуатації, або списані, або продані.
Засранці по цивільним пуляють з безпечної відстані.
Накинь ще сотню до кордону, щоб кацапи не збили наш літак.
Злітають вони з Саваслейки. Там і пускають. Підлітати бличе ніякого сенсу.
МіГ-31, з іншого боку, свідомо обмежили приблизно до Маха 2,83, щоб зберегти довговічність двигунів і уникнути перегріву конструкції.