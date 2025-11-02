УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4357 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
872 27

По всій Україні оголошували повітряну тривогу: ворог піднімав в небо МіГ-31К (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Пізно ввечері 2 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог підняв в небо МіГ-31К

УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 23:35.

Швидкісна ціль на Чернігівщині, курсом на Київщину!, - повідомлялося о 23:36.

Курсом на Житомирщину!, - повідомлялося о 23:37.

Швидкісні цілі на Чернігівщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:40. 

Швидкісні цілі на півночі Сумщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:50.

На півночі Київщини, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 23:51.

Курсом на Житомир, - повідомлялося о 23:53. 

Читайте також: РФ атакувала двома балістичними ракетами та 79 БпЛА. Знешкоджено 67 дронів, - Повітряні сили

Оновлення

О 00:06 ПС повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Читайте також: Повітряну тривогу оголошували по всій Україні - зафіксовано зліт МіГ-31К (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (3112) повітряна тривога (977)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
З таким погромницьким ником вам нічого робити на сайті.
показати весь коментар
03.11.2025 00:07 Відповісти
+1
МіГ-25 міг розганятися до Маха 3,2, але це перевищувало б безпечний температурний поріг його двигунів, що призвело б до непоправних пошкоджень.
МіГ-31, з іншого боку, свідомо обмежили приблизно до Маха 2,83, щоб зберегти довговічність двигунів і уникнути перегріву конструкції.
показати весь коментар
02.11.2025 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могли б збивати МіГ-31К з МіГ-25.

Україна отримала приблизно 79 літаків МіГ-25«Foxbats» (серед іншої техніки) після розпаду Радянського Союзу - ці літаки або виведені з експлуатації, або списані, або продані.
показати весь коментар
02.11.2025 23:51 Відповісти
Вони навіть близько до кордону не підлітають.
Засранці по цивільним пуляють з безпечної відстані.
показати весь коментар
02.11.2025 23:54 Відповісти
Теоретично, ******* ракети повітря-повітря, можна і прикупити.
показати весь коментар
03.11.2025 00:01 Відповісти
Ти знаєш ракети п/п, які здатні збивати повітряні цілі на відстані 700-800 км?
показати весь коментар
03.11.2025 00:07 Відповісти
Pакета R-37 може уражати цілі на відстані до 400 кілометрів.
показати весь коментар
03.11.2025 00:16 Відповісти
Відстань від Саваслейки до кордону з Україною - близько 660 км по прямій.

Накинь ще сотню до кордону, щоб кацапи не збили наш літак.
показати весь коментар
03.11.2025 00:33 Відповісти
Від Саваслейки до України ніхто ракети не пускає.
показати весь коментар
03.11.2025 00:49 Відповісти
Дальність польоту ракети «Кинджал» залежить від літака-носія: з винищувача-перехоплювача https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&sca_esv=****************&sxsrf=AE3TifPKi0buSxKq60TMKz2XZAwaoZfHJg%3A1762123898368&q=%D0%9C%D1%96%D0%93-31%D0%9A&sa=X&ved=2ahUKEwiuvYyIx9SQAxWhGRAIHS1sAKMQxccNegQIEhAB&mstk=AUtExfDAL8r2pBab64n2KHD0PpfERWt5AypUGbhV1Z1xCNk2Ugnwi21F9Pf2m9E6GzOO_tiUZi0f66XRdsqBA4R7J9-2EzPkPPpIgVfX4rxZoDGTjBIpmdgP7EcPcSo6BOiAm_tnYaDTKNUYUgzIV8hcvvpOAmW56gEaUfoxeMNTI_4a5b4MmCgEFLy1EdPiWrn1usL_ESZIVnTEP9IRx9OLF7QUmV_nkUSD3EVxXD30_mtUN2eOOoTQhkYALq75Wo7pg6P6QqPeACT5I4Zx58lOF1BC&csui=3 МіГ-31К вона вражає цілі на відстані до 2000 км,

Злітають вони з Саваслейки. Там і пускають. Підлітати бличе ніякого сенсу.
показати весь коментар
03.11.2025 00:53 Відповісти
Cтаріший МіГ-25 - оснащений менш досконалими двигунами - міг досягати вищої максимальної швидкості, ніж МіГ-31.
показати весь коментар
02.11.2025 23:55 Відповісти
МіГ-25 міг розганятися до Маха 3,2, але це перевищувало б безпечний температурний поріг його двигунів, що призвело б до непоправних пошкоджень.
МіГ-31, з іншого боку, свідомо обмежили приблизно до Маха 2,83, щоб зберегти довговічність двигунів і уникнути перегріву конструкції.
показати весь коментар
02.11.2025 23:57 Відповісти
З таким погромницьким ником вам нічого робити на сайті.
показати весь коментар
03.11.2025 00:07 Відповісти
"Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин."
показати весь коментар
03.11.2025 00:21 Відповісти
 
 