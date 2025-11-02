РФ атакувала двома балістичними ракетами та 79 БпЛА. Знешкоджено 67 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 2 листопада 2025 року війська РФ атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області та 79 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Чи є влучання?

Як інформують ПС, зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Одещини, загинуло двоє людей.

Окрім того, рашисти атакували Запоріжжя, двоє поранених, пошкоджено будинки, є знеструмлення.

