РФ атаковала двумя баллистическими ракетами и 79 БПЛА. Уничтожено 67 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 2 ноября 2025 года войска РФ атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области и 79 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 67 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
Как информируют ВС, зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
