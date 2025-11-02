РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Результат работы ПВО
405 0

РФ атаковала двумя баллистическими ракетами и 79 БПЛА. Уничтожено 67 дронов, - Воздушные силы

Атака шахидов 2 ноября 2025 года. Сколько целей сбито

В ночь на 2 ноября 2025 года войска РФ атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области и 79 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 67 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежено 206 вражеских БПЛА из 223, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы

Есть ли попадания?

Как информируют ВС, зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.

Читайте: ПВО обезвредила баллистическую ракету "Искандер-М" и 107 БПЛА РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.
  • Кроме того, рашисты атаковали Запорожье, двое ранены, повреждены дома, есть отключение электроэнергии.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (30296) ПВО (3231) Воздушные силы (2769) Шахед (1608)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 