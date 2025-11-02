РФ атаковала двумя баллистическими ракетами и 79 БПЛА. Уничтожено 67 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 2 ноября 2025 года войска РФ атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области и 79 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 67 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Как информируют ВС, зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.

Кроме того, рашисты атаковали Запорожье, двое ранены, повреждены дома, есть отключение электроэнергии.

