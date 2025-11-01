Уничтожено 206 вражеских БПЛА из 223, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 1 ноября 2025 года войска РФ атаковали 223 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 206 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА в 7 локациях.
Что предшествовало?
