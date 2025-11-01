Ночью рашисты снова атаковали газодобычу на Полтавщине. ФОТОрепортаж
В ночь на 1 ноября российские захватчики атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался один из объектов газодобывающей отрасли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате вражеской атаки возник пожар.
"Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02.
Ликвидация пожара
Атаки РФ на газодобычу в Полтавской области
В ночь на 11 февраля 2025 года был нанесен ракетный удар по газодобывающей инфраструктуре Полтавской области. Сообщалось о запуске до 19 крылатых, баллистических и управляемых ракет по производственным объектам. При этом было прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах
7 марта 2025 года компания DTEK сообщила, что ее газодобывающие объекты в Полтавской области были атакованы и вынуждены приостановить работу.
В ночь на 3 октября 2025 года вероятно произошла крупнейшая по масштабам атака на газодобывающую инфраструктуру Украины - в том числе на Полтавщине. Было зафиксировано 35 ракет + 60 ударных дронов по объектам "Нафтогаз України" в Полтавской и Харьковской областях.
16 октября 2025 года: в результате очередной ночной атаки работы объектов газодобычи в Полтавской области были остановлены.
28 октября 2025 года: председатель правления Нафтогаза сообщил, что это уже седьмая атака в октябре, и снова пострадали производственные мощности в Полтавской области.
В атаках часто применяются комбинации ракет, баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вже приватизована ,хоч і українська ,тобіш власна .
Як нема ?!
ну тоді відосики !
за відповідь банять ))