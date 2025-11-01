Вночі рашисти знову атакували газовидобуток на Полтавщині. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 листопада російські загарбники атакували Полтавську область. Під ударом опинився один з об'єктів газовидобувної галузі.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

"Повідомлень про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.

Атаки РФ на газовидобуток на Полтавщині

В ніч на 11 лютого 2025 року було здійснено ракетний удар по газовидобувній інфраструктурі Полтавщини. Повідомлялося про запуск до 19 крилатих, балістичних і керованих ракет по виробничих об’єктах. При цьому було припинено газопостачання у 9 населених пунктах

7 березня 2025 року компанія DTEK повідомила, що її газовидобувні об’єкти в Полтавській області були атаковані і змушені призупинити роботу.

В ніч на 3 жовтня 2025 року ймовірно сталася найбільша по масштабах атака на газовидобувну інфраструктуру України - у тому числі на Полтавщині. Було зафіксовано 35 ракет + 60 ударних дронів по об’єктах Нафтогаз України у Полтавській та Харківській областях.

16 жовтня 2025 року: внаслідок чергової нічної атаки роботи об’єктів газовидобутку на Полтавщині були зупинені.

28 жовтня 2025 року: голова правління Нафтогазу повідомив, що це вже сьома атака в жовтні, і знову постраждали виробничі потужності на Полтавщині.

В атаках часто застосовуються комбінації ракет, балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників.

