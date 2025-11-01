Вночі рашисти знову атакували газовидобуток на Полтавщині. ФОТОрепортаж
У ніч проти 1 листопада російські загарбники атакували Полтавську область. Під ударом опинився один з об'єктів газовидобувної галузі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
"Повідомлень про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.
До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.
Ліквідація пожежі
Атаки РФ на газовидобуток на Полтавщині
В ніч на 11 лютого 2025 року було здійснено ракетний удар по газовидобувній інфраструктурі Полтавщини. Повідомлялося про запуск до 19 крилатих, балістичних і керованих ракет по виробничих об’єктах. При цьому було припинено газопостачання у 9 населених пунктах
7 березня 2025 року компанія DTEK повідомила, що її газовидобувні об’єкти в Полтавській області були атаковані і змушені призупинити роботу.
В ніч на 3 жовтня 2025 року ймовірно сталася найбільша по масштабах атака на газовидобувну інфраструктуру України - у тому числі на Полтавщині. Було зафіксовано 35 ракет + 60 ударних дронів по об’єктах Нафтогаз України у Полтавській та Харківській областях.
16 жовтня 2025 року: внаслідок чергової нічної атаки роботи об’єктів газовидобутку на Полтавщині були зупинені.
28 жовтня 2025 року: голова правління Нафтогазу повідомив, що це вже сьома атака в жовтні, і знову постраждали виробничі потужності на Полтавщині.
В атаках часто застосовуються комбінації ракет, балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників.
вже приватизована ,хоч і українська ,тобіш власна .
Це так само?
Скільки коштує 1 куб газу в Європі?
У Ліхтенштейні жителі платять 1,63 євро за кубометр газу, в Португалії - 1,45 євро, в Ірландії - 1,43 євро, у Франції - 1,41 євро, у Данії - 1,39 євро, у Німеччині - 1,31 євро,
в Австрії - 1,22 євро, у Північній Македонії - 1,10 євро, у Чехії - 1,09 євро, у Греції - 1 євро.
Може не тре зраду розганяти?
Як нема ?!
ну тоді відосики !
за відповідь банять ))