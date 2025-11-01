УКР
Знешкоджено 206 ворожих БпЛА із 223, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили

Атака шахедів 1 листопада 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 01 листопада 2025 року війська РФ атакували 223 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 140 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знешкодила балістичну ракету "Іскандер-М" та 107 БпЛА РФ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Чи є влучання?

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Також читайте: Росіяни обстріляли Суми: є влучання та поранені (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Новгород-Сіверський вночі зазнав удару БпЛА. У Корюківці поранено жінку.
  • Також зазначалося, що вночі рашисти знову атакували газовидобуток на Полтавщині.

Підараси займаються терором. Але цеї зими замерзнуть вони.
показати весь коментар
01.11.2025 10:08 Відповісти
Твої слова да Зе володі в уши
показати весь коментар
01.11.2025 10:43 Відповісти
 
 