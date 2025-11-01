Знешкоджено 206 ворожих БпЛА із 223, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 01 листопада 2025 року війська РФ атакували 223 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 140 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Чи є влучання?
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Що передувало?
