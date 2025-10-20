Повітряну тривогу оголошували по всій Україні - зафіксовано зліт МіГ-31К (оновлено)
Вдень 20 жовтня оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - йдеться в повідомленні.
Загроза від МіГ-31К
МіГ‑31К - є носієм гіперзвукових/балістичних боєприпасів, зокрема "Кинджалів". Саме це робить МіГ‑31К особливо небезпечним. Пуск із літака дозволяє поєднати мобільність платформи з великою швидкістю і маневреністю ракети.
Технічні можливості, що підвищують ризик:
-
Дальність і боєздатність "Кинжала";
-
Висока швидкість ракети (Mach 4–10);
-
Пуск з великої висоти й на великій швидкості.
Обстріли "Кинджалами" восени 2025 року
У ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Києву та області, Запоріжжю, Хмельниччині, Сумщині та Одещині. Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну.
Уранці 16 жовтня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". За повідомленнями кореспондентів "Суспільного", вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.
