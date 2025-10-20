Повітряну тривогу оголошували по всій Україні - зафіксовано зліт МіГ-31К (оновлено)

Вдень 20 жовтня оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - йдеться в повідомленні.

Загроза від МіГ-31К

МіГ‑31К - є носієм гіперзвукових/балістичних боєприпасів, зокрема "Кинджалів". Саме це робить МіГ‑31К особливо небезпечним. Пуск із літака дозволяє поєднати мобільність платформи з великою швидкістю і маневреністю ракети.

Технічні можливості, що підвищують ризик:

Дальність і боєздатність "Кинжала";

Висока швидкість ракети (Mach 4–10);

Пуск з великої висоти й на великій швидкості.

Обстріли "Кинджалами" восени 2025 року

У ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Києву та області, Запоріжжю, Хмельниччині, Сумщині та Одещині. Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. З

Уранці 16 жовтня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". За повідомленнями кореспондентів "Суспільного", вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

