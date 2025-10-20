УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
673 11

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні - зафіксовано зліт МіГ-31К (оновлено)

Карта повітряних тривог

Вдень 20 жовтня оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка",  - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загроза від МіГ-31К

МіГ‑31К - є носієм гіперзвукових/балістичних боєприпасів, зокрема "Кинджалів". Саме це робить МіГ‑31К особливо небезпечним. Пуск із літака дозволяє поєднати мобільність платформи з великою швидкістю і маневреністю ракети.

Технічні можливості, що підвищують ризик:

  • Дальність і боєздатність "Кинжала";

  • Висока швидкість ракети (Mach 4–10);

  • Пуск з великої висоти й на великій швидкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вперше випустила КАБ в бік Полтавщини

Обстріли "Кинджалами" восени 2025 року

У ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Києву та області, Запоріжжю, Хмельниччині, Сумщині та Одещині. Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. З

Уранці 16 жовтня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". За повідомленнями кореспондентів "Суспільного", вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував "Іскандерами-М/KN-23" та безпілотниками. ППО ліквідувала 38 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (3086) повітряна тривога (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Повітряну тривогу оголошено по всій россіі! - зафіксовано зліт Фламінго!
показати весь коментар
20.10.2025 12:26 Відповісти
+4
Картонні макети так далеко не літають.
показати весь коментар
20.10.2025 12:31 Відповісти
+4
"Мертві бджоли не гудуть",
Неіснуючі "Фламінго" не літають...
показати весь коментар
20.10.2025 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повітряну тривогу оголошено по всій россіі! - зафіксовано зліт Фламінго!
показати весь коментар
20.10.2025 12:26 Відповісти
Картонні макети так далеко не літають.
показати весь коментар
20.10.2025 12:31 Відповісти
"Мертві бджоли не гудуть",
Неіснуючі "Фламінго" не літають...
показати весь коментар
20.10.2025 12:34 Відповісти
Мертві "Фламінго" як і бджоли не літають...
показати весь коментар
20.10.2025 12:36 Відповісти
І не гудуть...
показати весь коментар
20.10.2025 12:42 Відповісти
Ти не враховуєш матеріалізацію думки...якщо сильно подумати...
показати весь коментар
20.10.2025 12:36 Відповісти
Це якщо сильно!!!
5-6 дефективних менеджерів можуть думки фокусувати (концентрувати)
показати весь коментар
20.10.2025 12:42 Відповісти
Так, можуть фокусувати. Переважно на на крипті. Але і долярами, еврами, фунтами і франками теж не гребують.
показати весь коментар
20.10.2025 12:44 Відповісти
Фокусники...
показати весь коментар
20.10.2025 12:55 Відповісти
Асистенти 🤡.
показати весь коментар
20.10.2025 13:04 Відповісти
 
 