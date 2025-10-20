Ворог вночі атакував "Іскандерами-М/KN-23" та безпілотниками. ППО ліквідувала 38 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч проти 20 жовтня російські загарбники атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що балістичні ракети ворог запустив з ТОТ Криму, безпілотники з низки напрямків:

Міллєрово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ;

мис Чауда – ТОТ Криму.

Атака дронів і ракет: українські підрозділи збили десятки ворожих БпЛА

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили у ПС ЗСУ.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.

"Ворожа атака триває в повітряному просторі декілька БпЛА", - зазначили військові.

Наслідки ворожого удару

Пізно ввечері 19 жовтня та вже після опівночі в Одеській області пролунали серії вибухів. Російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.

Також російські окупанти завдали удару по енергооб’єкту у Чернігівській області. Через атаку у Ніжинському районі близько 2,7 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку, деякі потяги слідують із затримками.

Вночі 20 жовтня війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Межівської і Покровської громад Синельниківського району Дніпропетровщини.

