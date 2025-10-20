РУС
Враг атаковал ночью тремя "Искандерами-М/KN-23" и 60 беспилотниками. ПВО ликвидировала 38 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 20 октября российские захватчики атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 60 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что баллистические ракеты враг запустил с ВОТ Крыма, беспилотники с ряда направлений:

  • Миллерово;
  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск;
  • мыс Чауда - ТОТ Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в ВС ВСУ.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Вражеская атака продолжается в воздушном пространстве несколько БПЛА", - отметили военные.

Работа ПВО 20 октября

Последствия вражеского удара

Поздно вечером 19 октября и уже после полуночи в Одесской области прогремели серии взрывов. Российские войска нанесли комбинированный удар по региону, использовав ударные дроны типа "Шахед" и баллистическое вооружение.

Также российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области. Из-за атаки в Нежинском районе около 2,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками.

Ночью 20 октября войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Межевской и Покровской громад Синельниковского района Днепропетровщины.

беспилотник (4440) обстрел (30091) ПВО (3199) Воздушные силы (2745) баллистические ракеты (451) Шахед (1565)
В той час коли паперовий тигр Тампон не хоче постачати Україні дальнобійні ракети і Тамагавки, бо Америка слаба, північна корея продовжує постачати Сосії балістичні ракети якими рашисти щодня кошмарять українські міста і енергетику. Вже даже ніхто не піднімає по цій темі шуму
