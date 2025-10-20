Враг атаковал ночью тремя "Искандерами-М/KN-23" и 60 беспилотниками. ПВО ликвидировала 38 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 20 октября российские захватчики атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 60 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что баллистические ракеты враг запустил с ВОТ Крыма, беспилотники с ряда направлений:
- Миллерово;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск;
- мыс Чауда - ТОТ Крыма.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в ВС ВСУ.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях.
"Вражеская атака продолжается в воздушном пространстве несколько БПЛА", - отметили военные.
Последствия вражеского удара
Поздно вечером 19 октября и уже после полуночи в Одесской области прогремели серии взрывов. Российские войска нанесли комбинированный удар по региону, использовав ударные дроны типа "Шахед" и баллистическое вооружение.
Также российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области. Из-за атаки в Нежинском районе около 2,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками.
Ночью 20 октября войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Межевской и Покровской громад Синельниковского района Днепропетровщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль