Ночной обстрел Одесской области: россияне применили "Шахеды" и баллистические ракеты

Поздно вечером 19 октября и уже после полуночи в Одесской области прогремели серии взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска нанесли комбинированный удар по региону, использовав ударные дроны типа "Шахед" и баллистическое вооружение.

В области объявили воздушную тревогу. Позже местные жители сообщили о громких взрывах в разных районах.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил обстрел и призвал людей не покидать укрытия.

"Враг продолжает атаку беспилотниками! Всем внимательно!", - написал он в телеграмме.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее мы писали о том, что вечером 19 октября Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

