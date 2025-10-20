РУС
Новости Атака беспилотников на Одесщину
Ночной обстрел Одесской области: россияне применили "Шахеды" и баллистические ракеты

Атака на Одесскую область в ночь на 20 октября

Поздно вечером 19 октября и уже после полуночи в Одесской области прогремели серии взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска нанесли комбинированный удар по региону, использовав ударные дроны типа "Шахед" и баллистическое вооружение.

В области объявили воздушную тревогу. Позже местные жители сообщили о громких взрывах в разных районах.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил обстрел и призвал людей не покидать укрытия.
"Враг продолжает атаку беспилотниками! Всем внимательно!", - написал он в телеграмме.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее мы писали о том, что вечером 19 октября Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Читайте: В Одессе создадут Совет обороны города для усиления безопасности, - глава МВА Лысак

обстрел (30091) Одесса (8067) Одесская область (3902) Шахед (1565) Одесский район (329)
Зате у відповідь по рашистам не полетять ні Тамагавки, ні фламінги ні довгі Нептуни. Бо Тампон і Зеленський готуються до миру і перагаворів. Вангую, що Тампон завтра скаже що потрібно віддати ***** Одесу щоб припинились її обстріли і настав мир
20.10.2025 01:17 Ответить
Це типу трампівський МИР? Ізраїль от уже знає що таке трампівський мир
20.10.2025 01:26 Ответить
дуже хотілось би вранці почути про пожежу на ПС "Міхайловская" 500 кВ 1400 МВА.
20.10.2025 01:30 Ответить
 
 