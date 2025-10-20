Ночной обстрел Одесской области: россияне применили "Шахеды" и баллистические ракеты
Поздно вечером 19 октября и уже после полуночи в Одесской области прогремели серии взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска нанесли комбинированный удар по региону, использовав ударные дроны типа "Шахед" и баллистическое вооружение.
В области объявили воздушную тревогу. Позже местные жители сообщили о громких взрывах в разных районах.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил обстрел и призвал людей не покидать укрытия.
"Враг продолжает атаку беспилотниками! Всем внимательно!", - написал он в телеграмме.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее мы писали о том, что вечером 19 октября Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.
