В Одессе создадут Совет обороны города для усиления безопасности, - глава ГВА Лысак

Лысак сообщил о создании Совета обороны Одессы

В Одессе планируют создать Совет обороны города для эффективной защиты объектов инфраструктуры.

Об этом во время брифинга сообщил председатель ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мои первые шаги - усиление обороноспособности города. Это создание Совета обороны нашего города для того, чтобы мы могли эффективно защитить объекты инфраструктуры", - сказал он.

Лысак отметил, что депутатский корпус горсовета останется работать.

"Депутатский корпус не будет расформирован - это орган местного самоуправления. У нас демократическая страна, а депутатов избирали люди. Я уверен, что мы найдем общий язык", - добавил новый глава ГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обязанности мэра Одессы с 16 октября исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль

Что предшествовало?

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

15 октября Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОрепортаж

безопасность (1139) оборона (5300) Одесса (8065) Одесская область (3900) Лысак Сергей (115) Одесский район (325)
На оборону й безпеки Одеси ця рада ніяк не вплине, але узурпацію влади вже не зупинити.
На оборону й безпеки Одеси ця рада ніяк не вплине, але узурпацію влади вже не зупинити.
