В Одесі створять Раду оборони міста для посилення безпеки, - голова МВА Лисак

В Одесі планують створити Раду оборони міста для ефективного захисту об'єктів інфраструктури.

Про це під час брифінгу повідомив голова МВА Сергій Лисак.

"Мої перші кроки - посилення обороноздатності міста. Це створення Ради оборони нашого міста для того, щоб ми могли ефективно захистити об’єкти інфраструктури", - сказав він.

Лисак зазначив, що депутатський корпус міськради залишиться працювати.

"Депутатський корпус не буде розформований – це орган місцевого самоврядування. У нас демократична країна, а депутатів обирали люди. Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову", - додав новий очільник МВА.

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

