В Одесі створять Раду оборони міста для посилення безпеки, - голова МВА Лисак

Лисак повідомив про створення Ради оборони Одеси

В Одесі планують створити Раду оборони міста для ефективного захисту об'єктів інфраструктури.

Про це під час брифінгу повідомив голова МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мої перші кроки - посилення обороноздатності міста. Це створення Ради оборони нашого міста для того, щоб ми могли ефективно захистити об’єкти інфраструктури", - сказав він.

Лисак зазначив, що депутатський корпус міськради залишиться працювати.

"Депутатський корпус не буде розформований – це орган місцевого самоврядування. У нас демократична країна, а депутатів обирали люди. Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову", - додав новий очільник МВА.

Що передувало?

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж

На оборону й безпеки Одеси ця рада ніяк не вплине, але узурпацію влади вже не зупинити.
показати весь коментар
16.10.2025 17:05 Відповісти
Ну, фсьо👏👏браво, браво.......Одеса тепер буде в безпеці, як ніколи, можна спати кожну ніч спокійно.....
показати весь коментар
16.10.2025 17:05 Відповісти
тімурчік із кієва не дасть збрехати!
показати весь коментар
16.10.2025 17:06 Відповісти
На коли призначили розмінування акваторії?
показати весь коментар
16.10.2025 17:32 Відповісти
А єдиний уряд національної єдності та порятунку у державі, то є стрьомно створити??
показати весь коментар
16.10.2025 17:06 Відповісти
обов'язково створять!
але, трохи згодом.
створять і всі пройоби на той уряд повісять!
цікаво, куди побіжить ховатися гіндоса зе!гніда?
в ізраїль?
показати весь коментар
16.10.2025 17:11 Відповісти
зєльоним РИГАМ потрібні свої пабеди в Одесі ДО виборів. бригадний генерал підвищений до цього звання за часів Ваньки Баканова часів 2023 року ета абЄспЄчіт ...

Я писала ще одразу після вбивства Татаровим Портнова, потім після ПРизначенни та вирощеного до самого захоплення рашистами Криму військового ПРокурора Кравченка , а зараз це наймолодший генпрокурор в історії України ... Риги з рашистами молодому випускнику юристу за пару рочків встигли ДО анексії Криму підняти до максимуму рівень його кар"єрного росту у військовій пПРоукаартурі за часів Яника.

РИГИ руками зЄльоних захоплюють Україну
показати весь коментар
16.10.2025 18:24 Відповісти
Труханова, як і депутатів, також обирали люди.
показати весь коментар
16.10.2025 17:07 Відповісти
Це називається "палка двох кінців". Труханов казлорилий малороський п...дар, який достойний виключно мотузки, стільця та стовпа. Але тут створено позачерговий небезпечний момент. У такий спосіб можна прибрати будь якого голову міської, селищної або сільської ради, просто, бо так захотілось. Ніхто ж не проти, прибирайте труху з Одеси, але у законний спосіб, є ж за що. Нехай національна поліція, прокуратора, ДБР, НАБУ збирають доказову базу, закидують до судів. Ті відкривають кримінальні провадження і летсгоу. Але ніт. ОПа йде шляхом демонстративної зневаги до органів місцевого самоврядування. Тепер у нас ЗЕценралізація замість децентралізації.
показати весь коментар
16.10.2025 17:14 Відповісти
Зібрати доказову базу, то ниточка до Києва потягнеться. Простіше вчергово Конституцію раком нагнути; ніхто ж "лотку раскачівать нє будєт".
показати весь коментар
16.10.2025 17:37 Відповісти
Точно люди,Ніжтож не спорить), навіть процитую вдячність - "Все, за что нас уважают, - это все благодаря вам,," - Г.Труханов.,, -- Не нагадайте, кому тоді була адресована ця подяка?
показати весь коментар
16.10.2025 17:17 Відповісти
Дивна ситуація із цим Трухановим. Спочатку натовп істерично кричав, суддю на мило. Тепер той самий натовп істерично кричить, суддю на мило не справедливо. Істеричному натовпу нема чим зайнятися?
показати весь коментар
16.10.2025 17:08 Відповісти
Перечитайте пост Михайла Грушевського трохи вище; там відповідь знайдете.
показати весь коментар
16.10.2025 17:40 Відповісти
Розділяє відповідальність зі своїми шістками. Я б теж це зробив. Та й по морді видно самому Бог мізків не дав.
показати весь коментар
16.10.2025 17:09 Відповісти
Труханов теж народний обранець - але попав під роздачу
показати весь коментар
16.10.2025 17:10 Відповісти
Труханов бандит, а бандит має сидіти в тюрмі. Те що він так довго затримався на свободі це вже диво.
показати весь коментар
16.10.2025 17:17 Відповісти
а мурло на фото янгол???більш схожий на главолігофрена приїджої озу....
показати весь коментар
16.10.2025 17:23 Відповісти
В порівнянні з Трухановим безумовно.
показати весь коментар
16.10.2025 17:29 Відповісти
У нас криміналітет десятиріччями цвіте та пахне, а ви таке кажете. Справа у тому, хто як ділиться з провладними структурами.
Було два отруйних гєни; один вже здох, а іншого свої почали пресувати. Вже б шефам на мацквє поскаржився на кривдників, чи шо?!
показати весь коментар
16.10.2025 17:48 Відповісти
Це створення Ради оборони нашого міста для того, щоб ми могли ефективно захистити об'єкти інфраструктури

Очікується "велике будівництво" захисту?)
показати весь коментар
16.10.2025 17:22 Відповісти
по ,,другому,, колу....один вже будував
показати весь коментар
16.10.2025 17:24 Відповісти
Консультатом з розбудови захисту буде М.Наєм на прикладі "трирівневого захисту енергооб'єктів україни від дронів і ракет"
показати весь коментар
16.10.2025 18:29 Відповісти
У них демократична країна (у лисака та його хазяїна). А у нас? Останні 4-5 років почав сумніватися.
показати весь коментар
16.10.2025 17:31 Відповісти
Колии скінчится цирк?
показати весь коментар
16.10.2025 17:31 Відповісти
"..для ефективного захисту об'єктів інфраструктури.." . Такому ефективному як захист енергетики? А в Європі хватить грошей на ще одну ефективність штабу в одесі?
показати весь коментар
16.10.2025 17:39 Відповісти
хто і за що дав цьому балаболу звання генерала?
показати весь коментар
16.10.2025 17:58 Відповісти
А хто ж забороняв, це зробити з 2022 року???
Законодавство чи група осіб??
показати весь коментар
16.10.2025 18:01 Відповісти
з ним що ППО приїхало
показати весь коментар
16.10.2025 18:28 Відповісти
Рада обоооги міста-читай засіб для розпилу бюджету.
показати весь коментар
16.10.2025 18:58 Відповісти
Значить будуть красти і жерти в три горла
показати весь коментар
16.10.2025 19:02 Відповісти
У Дніпрі теж байки росказував, а толку ноль
показати весь коментар
16.10.2025 19:03 Відповісти
А що рада має до безпеки і оборони ?
показати весь коментар
16.10.2025 19:22 Відповісти
Так , в'єтнамці мають ахрінену руйнівну силу. Завтра вони ще за якусь антикостітуційну хрін від зеленского-дерьмака проголосують. Згвалтована та Констітуція гарантом тієї Констітуції шо вже живого місця нема.
показати весь коментар
16.10.2025 19:22 Відповісти
 
 