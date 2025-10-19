РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия запустила по Украине Шахеды 19 октября

Российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками вечером 19 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 19:02 сообщается о БпЛА на севере Днепропетровщины, курсом на запад.

В 20:08 - БпЛА на севере Сумщины, курсом на город Сумы.

В 20:10 - группа БпЛА на востоке Харьковщины движется в северо-западном направлении.

В 20:38 - вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Кременчуга.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

+6
Правління клоуна Земленського увійде в історію України, як час найтупішого і бездарного керівництва, найзухваліше розграбування і мародерства країни та геноциду проти власного народу.
_____________________________________________________
народ не його... ні по крові ні по духу! "некатарьіе укрАинцьі слишкам укрАинские" (© Ленка-сепарка. ака-Скумбрия)
показать весь комментарий
19.10.2025 21:03 Ответить
+5
так, за Пороха голосував.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:18 Ответить
+3
Всі так обсмоктують провальний візит Зеленського до США, ніби у Зеленського могло би бути по іншому. Альо, це ж Зеленський! Маріонетка-торчок, акторішка в образі, голограма! Клептоман, вся влада якого тримається на війні. Що ви від нього хотіли? Яких ще, блд, томагавків?
показать весь комментарий
19.10.2025 21:09 Ответить
