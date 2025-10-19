1 756 19
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками вечером 19 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА
В 19:02 сообщается о БпЛА на севере Днепропетровщины, курсом на запад.
В 20:08 - БпЛА на севере Сумщины, курсом на город Сумы.
В 20:10 - группа БпЛА на востоке Харьковщины движется в северо-западном направлении.
В 20:38 - вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Кременчуга.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
Кіт Яша
19.10.2025 21:03
Максим Коваленко
19.10.2025 21:18
Кіт Яша
19.10.2025 21:09
народ не його... ні по крові ні по духу! "некатарьіе укрАинцьі слишкам укрАинские" (© Ленка-сепарка. ака-Скумбрия)
Для рашки Україна це питання їх місця в світовій політиці.
До перемовин у Стамбулі в 2022, які зірвали зелені бо наслухались обіцянок, це питання не було для рф таким.
Зараз-без всяких компромісів, без усіляких полумєр, в самому прямому сенсі-питання дестроінгу України, її керівництва, її армії, її історії, її ідентичності-це питання намбер ван для підорів.
І ніяких «томагавків» не буде, бо це лише привід зустрітись, як це мєтко обозначив алкаш діма.
Зате круто повий..бувались...
Це сіроти Ze-режима 🙈
«Меню обіду Зеленського та Трампа у Білому домі складалося з трьох страв:
- Салат з артишоками, фенхелем та лимонною заправкою 🥬
- Смажена курка з бататом, фрикасе з горошком, руколою та розмариновим айолі 🍗
- Десерт у вигляді яблук «Макінтош» із карамельним шифоном, морозивом із клементину та ожиновим соусом» 🍧
Короче, хотіли томагавків, а отримали десерт макінтош
- Я реаліст (регоче 👹)
Ze-гнус сцяв лохторату в очі з самого початку
https://t.me/zelyazradnik/56535
Хоча є ще пару непоганих претендентів трохи ближче: ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)
ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл., від Шостки 400 км)