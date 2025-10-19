Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками вечером 19 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 19:02 сообщается о БпЛА на севере Днепропетровщины, курсом на запад.

В 20:08 - БпЛА на севере Сумщины, курсом на город Сумы.

В 20:10 - группа БпЛА на востоке Харьковщины движется в северо-западном направлении.

В 20:38 - вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Кременчуга.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

