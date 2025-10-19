Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками ввечері 19 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:02 повідомляється про БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.
О 20:08 - БпЛА на півночі Сумщини, курсом на місто Суми.
О 20:10 - група БпЛА на сході Харківщини рухається в північно-західному напрямку.
О 20:38 - ворожий БпЛА на Полтавщині в напрямку Кременчука.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_____________________________________________________
народ не його... ні по крові ні по духу! "некатарьіе укрАинцьі слишкам укрАинские" (© Ленка-сепарка. ака-Скумбрия)