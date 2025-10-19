Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками ввечері 19 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 19:02 повідомляється про БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.

О 20:08 - БпЛА на півночі Сумщини, курсом на місто Суми.

О 20:10 - група БпЛА на сході Харківщини рухається в північно-західному напрямку.

О 20:38 - ворожий БпЛА на Полтавщині в напрямку Кременчука.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

Читайте: Ворог вдарив по енергооб’єкту на Чернігівщині: без світла залишилися майже 55 тисяч абонентів