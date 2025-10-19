УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників
372 5

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Росія запустила по Україні Шахеди 19 жовтня

Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками ввечері 19 жовтня. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 19:02 повідомляється про БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.

О 20:08 - БпЛА на півночі Сумщини, курсом на місто Суми.

О 20:10 - група БпЛА на сході Харківщини рухається в північно-західному напрямку.

О 20:38 - ворожий БпЛА на Полтавщині в напрямку Кременчука.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

Читайте: Ворог вдарив по енергооб’єкту на Чернігівщині: без світла залишилися майже 55 тисяч абонентів

безпілотник (5059) обстріл (31427) атака (653) дрони (6084) Шахед (1570)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правління клоуна Земленського увійде в історію України, як час найтупішого і бездарного керівництва, найзухваліше розграбування і мародерства країни та геноциду проти власного народу.
_____________________________________________________
народ не його... ні по крові ні по духу! "некатарьіе укрАинцьі слишкам укрАинские" (© Ленка-сепарка. ака-Скумбрия)
показати весь коментар
19.10.2025 21:03 Відповісти
Всі так обсмоктують провальний візит Зеленського до США, ніби у Зеленського могло би бути по іншому. Альо, це ж Зеленський! Маріонетка-торчок, акторішка в образі, голограма! Клептоман, вся влада якого тримається на війні. Що ви від нього хотіли? Яких ще, блд, томагавків?
показати весь коментар
19.10.2025 21:09 Відповісти
та ніхто з притомних людей не вірить в те що нам томагавки дадуть. томагавки - це ракети які можуть нести ядерні боєголовки, і як тільки хоча б один томагавк полетить на рашку, то рашка пульне ядерними ракетами у відповідь. ніхто не хоче ядерної війни, тому ніяких томагавків не буде.
показати весь коментар
19.10.2025 21:12 Відповісти
Відосик атакували? Пропустив. Будяга?
показати весь коментар
19.10.2025 21:10 Відповісти
Дружбаня Єрмака викладає фоточку для піару, а русня аналізує захист енергообєкта на цьому фото і шукає слабкі місця для атак. Цікаво, він нагороду РФ за це отримає?
показати весь коментар
19.10.2025 21:12 Відповісти
 
 