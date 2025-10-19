Ворог вдарив по енергооб’єкту на Чернігівщині: без світла залишилися майже 55 тисяч абонентів

Ввечері неділі, 19 жовтня, російські загарбники атакували енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Через ворожу атаку без електропостачання залишились майже 55 тисяч абонентів.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"О 19 годині рашисти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні. Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів", - сказано в повідомленні.

У компанії додали: щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

