Враг нанес удар по энергообъекту на Черниговщине: без света остались почти 55 тысяч абонентов
Вечером воскресенья, 19 октября, российские захватчики атаковали энергообъект в Корюковском районе Черниговской области. Из-за вражеской атаки без электроснабжения остались почти 55 тысяч абонентов.
Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"В 19 часов рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные. Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов", - сказано в сообщении.
В компании добавили: как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.
