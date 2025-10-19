РУС
Новости Удары по энергетике
Враг нанес удар по энергообъекту на Черниговщине: без света остались почти 55 тысяч абонентов

Вечером воскресенья, 19 октября, российские захватчики атаковали энергообъект в Корюковском районе Черниговской области. Из-за вражеской атаки без электроснабжения остались почти 55 тысяч абонентов.

Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"В 19 часов рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные. Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов", - сказано в сообщении.

В компании добавили: как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.

энергетика (2700) атака (629) Черниговская область (1349) Корюковский район (31)
Топ комментарии
+2
А мільярди кудись пішли.
19.10.2025 20:44 Ответить
19.10.2025 20:44 Ответить
+2
Не розумію. Брянська, Курська Білгородська народні республіки наче не за Уралом, 150км глибина. Невже не можна дешевими дронами винести всі трансформатори?
19.10.2025 20:59 Ответить
19.10.2025 20:59 Ответить
+1
Юля стюардеса скоро все порішає...
19.10.2025 20:46 Ответить
19.10.2025 20:46 Ответить
А мільярди кудись пішли.
19.10.2025 20:44 Ответить
19.10.2025 20:44 Ответить

⚡️Масштабне розкрадання бюджету на будівництві укриттів для енергооб'єктів: картель підрядників і завищена вартість типових конструкцій

У 2023 році Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури уклало низку контрактів на будівництво захисних споруд для трансформаторних підстанцій ПрАТ «НЕК «#Укренерго».

Контракти укладались поза системою Prozorro, без техніко-економічного обґрунтування та кошторисної документації, що прямо порушує законодавство.

До виконання робіт залучено фіксоване коло підрядників: ТОВ «ОНУР», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «РДС», ТОВ «Славдорстрой» та інші.

💸Вартість захисних споруд для енергооб'єктів за договорами агентства становила від 200 до понад 500 млн грн за об'єкт, тоді як аналогічні об'єкти, зведені для «Укренерго», коштували 69-89 млн грн.

Загалом, загальна вартість 46 захисних споруд для енергоінфраструктури, побудованих за цією схемою, - 19,3 млрд грн. Для порівняння, 80 аналогічних об'єктів, збудованих «Укренерго», коштували 7,2 млрд грн.

🔗Суть схеми - штучне завищення кошторису за рахунок повторного використання типових проєктів з внесенням фіктивних логістичних витрат, добових, «ризикових» надбавок і завищеної оплати праці.

Жоден з контрактів не передбачав граничних нормативів витрат, проєктна документація не оприлюднена.

Підрядники афілійовані між собою та з посадовими особами агентства: мають спільних бенефіціарів, системно беруть участь у закритих закупівлях, реалізують однотипні проєкти.

Ознаки організованої злочинної змови, картельної домовленості та бюджетного шахрайства очевидні. Схема реалізується під прикриттям вищих посадових осіб держави. Реальних розслідувань не проводиться.
19.10.2025 20:59 Ответить
19.10.2025 20:59 Ответить
Дивно, що з 2014 року, а тим більше з 2019 року, керівництво ОДА Харківщини та Долини,( на Заході України), дієво готувалися до функціонування паливно-енергетичної інфраструктури в Особливий період, але без «особистого контролю» отієї шушери зеленського і осіб з Урядового кварталу!! А в інших ОДА, мабуть тільки чекали на особисті відосики зеленського та помічників ригоАНАЛІВ і рейтинги служок з ВРУ ???
19.10.2025 22:19 Ответить
19.10.2025 22:19 Ответить
Юля стюардеса скоро все порішає...
19.10.2025 20:46 Ответить
19.10.2025 20:46 Ответить
але для цього ж ОПа повінна її туди відрядити - без погодження вона не робить нічого, від слова ZERRO
19.10.2025 21:01 Ответить
19.10.2025 21:01 Ответить
вона не робить нічого, від слова ZERRO
Робить все для *****.
Покровськ та Куп'янськ вже під руснявими підорами.
19.10.2025 21:08 Ответить
19.10.2025 21:08 Ответить
Не розумію. Брянська, Курська Білгородська народні республіки наче не за Уралом, 150км глибина. Невже не можна дешевими дронами винести всі трансформатори?
19.10.2025 20:59 Ответить
19.10.2025 20:59 Ответить
Все просто. З Великої Британії до означених міст відстань багато більше 150 км. Коли ми вже всі подорослішаємо..... І почнемо розуміти, що між бажаннями і можливостями ПРІРВА.
19.10.2025 21:08 Ответить
19.10.2025 21:08 Ответить
Особливо, коли нема бажання.
19.10.2025 21:41 Ответить
19.10.2025 21:41 Ответить
"не на часі...." як і Керченський міст!
19.10.2025 21:10 Ответить
19.10.2025 21:10 Ответить
 
 