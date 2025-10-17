Кривой Рог под атакой "Шахедов": прогремели мощные взрывы, работает ПВО

В Кривом Роге ночью 17 мая продолжается массированная атака российских "Шахедов".

Как сообщил в Телеграме начальник городской военной администрации Александр Вилкул, в городе раздаются взрывы, а силы ПВО сбивают вражеские беспилотники, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом", - отметил Вилкул.

Напомним, в ночь с 16 на 17 октября Россия продолжила атаковать Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.

