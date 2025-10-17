РУС
Кривой Рог под атакой "Шахедов": прогремели мощные взрывы, работает ПВО

Россия обстреляла Шахедами Кривой Рог 17 октября

В Кривом Роге ночью 17 мая продолжается массированная атака российских "Шахедов".

Как сообщил в Телеграме начальник городской военной администрации Александр Вилкул, в городе раздаются взрывы, а силы ПВО сбивают вражеские беспилотники, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом", - отметил Вилкул.

Напомним, в ночь с 16 на 17 октября Россия продолжила атаковать Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.

Кривой Рог (1450) обстрел (30056) атака (623) Шахед (1562) Днепропетровская область (4577) Криворожский район (205)
что то странное, ноль шахедов и тревог на данный момент 01:18, хотя что странного. сегодня же два лидера мира будут договариваться о биг дик
17.10.2025 01:19 Ответить
17 травня?
17.10.2025 07:49 Ответить
Цікаво, а хто небудь знає, скільки десятків кілометрів шанців та фортифікаційних споруд навколо міста цей самозваний "начальник військової адміністрації" вже спорудив? За захист установ електромереж вже й не питаю, бо то ахмєткине.
17.10.2025 07:59 Ответить
 
 