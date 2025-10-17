Кривой Рог под атакой "Шахедов": прогремели мощные взрывы, работает ПВО
В Кривом Роге ночью 17 мая продолжается массированная атака российских "Шахедов".
Как сообщил в Телеграме начальник городской военной администрации Александр Вилкул, в городе раздаются взрывы, а силы ПВО сбивают вражеские беспилотники, информирует Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом", - отметил Вилкул.
Напомним, в ночь с 16 на 17 октября Россия продолжила атаковать Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Max Shela
показать весь комментарий17.10.2025 01:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor romanenko #506975
показать весь комментарий17.10.2025 07:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Степан Лукашёв
показать весь комментарий17.10.2025 07:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль