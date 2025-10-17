Кривий Ріг під атакою "Шахедів": пролунали потужні вибухи, працює ППО
У Кривому Розі вночі 17 травня триває масована атака російських "Шахедів".
Як повідомив у Телеграмі начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, у місті лунають вибухи, а сили ППО збивають ворожі безпілотники, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом", — зазначив Вілкул.
Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 жовтня Росія продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів пролунала повітряна тривога.
