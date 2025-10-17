УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6080 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Кривий Ріг Атака безпілотників на Кривий Ріг
392 1

Кривий Ріг під атакою "Шахедів": пролунали потужні вибухи, працює ППО

Росія обстріляла Шахедами Кривий ріг 17 жовтня

У Кривому Розі вночі 17 травня триває масована атака російських "Шахедів".

Як повідомив у Телеграмі начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, у місті лунають вибухи, а сили ППО збивають ворожі безпілотники, інформує Цензор.НЕТ

"Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом", — зазначив Вілкул.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 жовтня Росія продовжила атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів пролунала повітряна тривога

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кривий Ріг (1416) обстріл (31380) атака (645) Шахед (1565) Дніпропетровська область (4373) Криворізький район (225)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что то странное, ноль шахедов и тревог на данный момент 01:18, хотя что странного. сегодня же два лидера мира будут договариваться о биг дик
показати весь коментар
17.10.2025 01:19 Відповісти
 
 