УКР
Новини Атака безпілотників
1 936 6

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

16 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Ввечері 16 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 19:21 повідомлялося про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 19:24 - були відмічені пуски КАБ на Донеччину.

О 19:50 - ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова - залучено засоби для його збиття.

О 20:12 - на Сумщині та на Харківщині виявлені розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено засоби для їхнього збиття.

Оновлена інформація

О 20:26 повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на Сумщині. 

О 20:36 - БпЛА на Донеччині курсом на північ.

О 20:55 - загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 21:01 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.

О 21:08 - на Сумщині та на Харківщині виявлені розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено засоби для їх збиття.

О 21:33 оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

