Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 16 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:21 повідомлялося про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
О 19:24 - були відмічені пуски КАБ на Донеччину.
О 19:50 - ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова - залучено засоби для його збиття.
О 20:12 - на Сумщині та на Харківщині виявлені розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено засоби для їхнього збиття.
Оновлена інформація
О 20:26 повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на Сумщині.
О 20:36 - БпЛА на Донеччині курсом на північ.
О 20:55 - загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
О 21:01 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.
О 21:08 - на Сумщині та на Харківщині виявлені розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено засоби для їх збиття.
О 21:33 оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
