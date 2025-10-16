Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 16 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Рух ударних БпЛА

О 19:21 повідомлялося про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 19:24 - були відмічені пуски КАБ на Донеччину.

О 19:50 - ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова - залучено засоби для його збиття.

О 20:12 - на Сумщині та на Харківщині виявлені розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено засоби для їхнього збиття.

Оновлена інформація

О 20:26 повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на Сумщині.

О 20:36 - БпЛА на Донеччині курсом на північ.

О 20:55 - загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 21:01 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.

О 21:08 - на Сумщині та на Харківщині виявлені розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено засоби для їх збиття.

О 21:33 оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

