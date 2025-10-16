Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 16 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 19:21 сообщалось о БпЛА в направлении Харькова с севера.

В 19:24 - были отмечены пуски КАБ на Донетчину.

В 19:50 - вражеский разведывательный БпЛА к востоку от Харькова - привлечены средства для его сбивания.

В 20:12 - в Сумской и Харьковской областях обнаружены разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

Обновленная информация

В 20:26 сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения на Сумщине.

В 20:36 - БпЛА в Донецкой области курсом на север.

В 20:55 – угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 21:01 - БПЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на запад.

В 21:08 - в Сумской и Харьковской областях обнаружены разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

В 21:33 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ