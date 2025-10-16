РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

16 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 16 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 19:21 сообщалось о БпЛА в направлении Харькова с севера.

В 19:24 - были отмечены пуски КАБ на Донетчину.

В 19:50 - вражеский разведывательный БпЛА к востоку от Харькова - привлечены средства для его сбивания.

В 20:12 - в Сумской и Харьковской областях обнаружены разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

Обновленная информация

В 20:26 сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения на Сумщине.

В 20:36 - БпЛА в Донецкой области курсом на север.

В 20:55 – угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 21:01 - БПЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на запад.

В 21:08 - в Сумской и Харьковской областях обнаружены разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

В 21:33 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Зеля, запускай по Москві свої Томагавкі, Тауруси, Трембіти та Пелікани.
16.10.2025 20:38 Ответить
Та він тільки
Відосикі може запустить на ніч.
16.10.2025 21:42 Ответить
а де зараз, в такі холода, є безпечні місця?
16.10.2025 20:45 Ответить
Мабуть їдальня Верховної Ради: там, наче, можна "зігрітися" в обід
16.10.2025 21:41 Ответить
Зеля давай їбош по моцкві Фламінгами і Нептунами. Тамагавків вже не буде. А от ***** за тиждень знищить всю нашу енергетику і поставлять тебе раком підписувати капітуляцію
16.10.2025 20:51 Ответить
Зеля тільки може язик запустити в сраку плєшивого...
16.10.2025 21:49 Ответить
 
 