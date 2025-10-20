Нічний обстріл Одещини: росіяни застосували "Шахеди" та балістичні ракети

Пізно ввечері 19 жовтня та вже після опівночі в Одеській області пролунали серії вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.

В області оголосили повітряну тривогу. Пізніше місцеві жителі повідомили про гучні вибухи в різних районах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив обстріл і закликав людей не залишати укриття.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!", – написав він у телеграмі.

Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється.

Раніше ми писали про те, що ввечері 19 жовтня Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів оголошена повітряна тривога.

