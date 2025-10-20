УКР
Нічний обстріл Одещини: росіяни застосували "Шахеди" та балістичні ракети

Атака на Одеську область у ніч на 20 жовтня

Пізно ввечері 19 жовтня та вже після опівночі в Одеській області пролунали серії вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.

В області оголосили повітряну тривогу. Пізніше місцеві жителі повідомили про гучні вибухи в різних районах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив обстріл і закликав людей не залишати укриття.
"Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!", – написав він у телеграмі. 

Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється.

Раніше ми писали про те, що ввечері 19 жовтня Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів оголошена повітряна тривога

Читайте: В Одесі створять Раду оборони міста для посилення безпеки, - голова МВА Лисак

