Нічний обстріл Одещини: росіяни застосували "Шахеди" та балістичні ракети
Пізно ввечері 19 жовтня та вже після опівночі в Одеській області пролунали серії вибухів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.
В області оголосили повітряну тривогу. Пізніше місцеві жителі повідомили про гучні вибухи в різних районах.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив обстріл і закликав людей не залишати укриття.
"Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!", – написав він у телеграмі.
Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється.
Раніше ми писали про те, що ввечері 19 жовтня Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів оголошена повітряна тривога.
