Воздушную тревогу объявляли по всей Украине - зафиксирован взлет МиГ-31К (обновлено)

Днем 20 октября объявили воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении.

Угроза от МиГ-31К

МиГ‑31К является носителем гиперзвуковых/баллистических боеприпасов, в частности "Кинжалов". Именно это делает МиГ‑31К особенно опасным: пуск с самолета позволяет соединить мобильность платформы с большой скоростью и маневренностью ракеты.

Технические возможности, повышающие риск:

  • Дальность и боеспособность "Кинжала";
  • Высокая скорость ракеты (Mach 4–10);
  • Пуск с большой высоты и на большой скорости.

Обстрелы "Кинжалами" осенью 2025 года

В ночь на 28 сентября россияне нанесли массированный удар по Киеву и области, Запорожью, Хмельнитчине, Сумщине и Одесщине. Более 12 часов шла массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "шахеды".

Утром 16 октября по всей территории Украины была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". По сообщениям корреспондентов "Суспільного", взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Повітряну тривогу оголошено по всій россіі! - зафіксовано зліт Фламінго!
20.10.2025 12:26 Ответить
Картонні макети так далеко не літають.
20.10.2025 12:31 Ответить
"Мертві бджоли не гудуть",
Неіснуючі "Фламінго" не літають...
20.10.2025 12:34 Ответить
Мертві "Фламінго" як і бджоли не літають...
20.10.2025 12:36 Ответить
І не гудуть...
20.10.2025 12:42 Ответить
Ти не враховуєш матеріалізацію думки...якщо сильно подумати...
20.10.2025 12:36 Ответить
Це якщо сильно!!!
5-6 дефективних менеджерів можуть думки фокусувати (концентрувати)
20.10.2025 12:42 Ответить
Так, можуть фокусувати. Переважно на на крипті. Але і долярами, еврами, фунтами і франками теж не гребують.
20.10.2025 12:44 Ответить
Фокусники...
20.10.2025 12:55 Ответить
Асистенти 🤡.
20.10.2025 13:04 Ответить
 
 