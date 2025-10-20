Воздушную тревогу объявляли по всей Украине - зафиксирован взлет МиГ-31К (обновлено)
Днем 20 октября объявили воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении.
Угроза от МиГ-31К
МиГ‑31К является носителем гиперзвуковых/баллистических боеприпасов, в частности "Кинжалов". Именно это делает МиГ‑31К особенно опасным: пуск с самолета позволяет соединить мобильность платформы с большой скоростью и маневренностью ракеты.
Технические возможности, повышающие риск:
- Дальность и боеспособность "Кинжала";
- Высокая скорость ракеты (Mach 4–10);
- Пуск с большой высоты и на большой скорости.
Обстрелы "Кинжалами" осенью 2025 года
В ночь на 28 сентября россияне нанесли массированный удар по Киеву и области, Запорожью, Хмельнитчине, Сумщине и Одесщине. Более 12 часов шла массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "шахеды".
Утром 16 октября по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". По сообщениям корреспондентов "Суспільного", взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.
