Оккупанты хранят тела своих военных на мясокомбинате в Мангуше, - "АТЕШ"

Мангушский мясокомбинат, где оккупанты хранят тела

Оккупанты используют мясокомбинат в тыловом районе для хранения тел российских военных, погибших на Покровском направлении.

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает Цензор.НЕТ.

Агенты движения сопротивления из числа военнослужащих ВС РФ сообщили, что российские власти привлекли Мангушский мясокомбинат для временного хранения тел своих солдат.

Причиной стал небывалый наплыв погибших из района Покровска и Мирнограда - система моргов и тыловой логистики РФ полностью парализована. Этот факт, по данным "АТЕШ", подтверждает масштаб скрываемых потерь ВС РФ и демонстрирует полную неспособность командования справиться с ситуацией.

Напомним, самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские защитники остановили 68 штурмов врага в районах Никаноровки, Маяка, Мирнограда, Червоного Лимана, Разино, Николаевки, Родинского, Покровска, Новоэкономичного, Лисовки, Зверево, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Филии, Дачного, Орехово.

Именно здесь противник бросает основные силы, пытаясь прорвать оборону любой ценой.

Зберігають???
03.11.2025 16:41 Ответить
А це означає, що маріупольська вата забезпечена м'ясом і ковбасою!
03.11.2025 16:51 Ответить
03.11.2025 16:54 Ответить
Ковбаса свино-собача.
03.11.2025 17:01 Ответить
Що там зберігати! Хай вже запускають лінію собачих консерв.
03.11.2025 16:53 Ответить
03.11.2025 17:13 Ответить
 
 