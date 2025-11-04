Кличко сообщил об увеличении еще на 1 млрд грн помощи подразделениям, сбивающим "шахеды" и ракеты над Киевом

На следующей сессии Киевсовет проголосует за увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен, средства направят подразделениям ПВО, которые защищают столицу от "шахедов" и ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений в городскую целевую программу "Захисник Києва". Где предусмотрели увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства пойдут на поддержку военных подразделений и гражданских из ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

"Из этих средств - в частности, 900 миллионов гривен, пойдут на поддержку воинских подразделений. В том числе - воинским частям, осуществляющим противовоздушную оборону города Киева. А 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориальной громады города (ДФТГ), которые также принимают активное участие в противовоздушной обороне столицы", - отметил Виталий Кличко.

Он призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 ноября сессию и принять решение о помощи военным.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета и соберутся на запланированную на 6 ноября сессию, и поддержат принятие такой необходимой для наших защитников помощи!" - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в этом году из бюджета столицы на поддержку военных, ветеранов и их семей громада Киева уже направила 11 миллиардов гривен.