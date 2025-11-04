Кличко повідомив про збільшення ще на 1 млрд грн допомоги підрозділам, які збивають "шахеди" та ракети над Києвом

На наступній сесії Київрада проголосує збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на 1 мільярд гривень, кошти спрямують підрозділам ППО, які захищають столицю від "шахедів" та ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На наступну сесію Київради підготували до розгляду проєкт змін до міської цільової програми "Захисник Києва". Де передбачили збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на 1 мільярд гривень", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що ці кошти підуть на підтримку військових підрозділів та цивільних з ДФТГ, які забезпечують протиповітряну оборону Києва.

"Із цих коштів, зокрема, 900 мільйонів гривень підуть на підтримку військових підрозділів. У тому числі військовим частинам, які здійснюють протиповітряну оборону міста Києва. А 100 мільйонів передбачені для добровольчих формувань територіальної громади міста (ДФТГ), які теж беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Він закликав депутатів Київради зібратися на заплановану 6 листопада сесію та ухвалити рішення про допомогу військовим.

"Сподіваюся, депутати Київради і зберуться на заплановану на 6 листопада сесію, і підтримають ухвалення такої необхідної для наших захисників допомоги!"- зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, цього року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин громада Києва вже спрямувала 11 мільярдів гривень.