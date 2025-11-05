Гибридная пропаганда России в Telegram в духе "Резидент" и "Легитимный" продолжает функционировать в Украине – народный депутат Сюмар

Депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар прокомментировала ситуацию с влиянием Telegram-каналов "Резидент" и "Легитимный", которые контролируются Россией, на медиаполе и сообщество Украины: эти каналы являются частью гибридной пропаганды РФ.

По ее словам, такие каналы были основаны еще до начала полномасштабной войны, они являются частью "большой гибридной войны", а вражеские специалисты оказались очень эффективными не только в Telegram, но и в других соцсетях, например, Facebook. Сюмар уверена, что для этих целей Telegram начали использовать сразу, потому что он является "российским мессенджером".

"Спецслужбы, которые работают для наполнения этих каналов, которые бросают различные "инсайды" с целью подозрений, расколов, тезисов в духе "не все так однозначно". Это их типичные технологии. Они начали использовать Telegram, к сожалению, рано, но я вынуждена констатировать: некоторые анонимные Телеграм-каналы, которые работают на власть, используют такие же технологии, как и вражеские", - подчеркнула она.

Парламентарий указала на одну из важнейших проблем этого вопроса — отсутствие механизмов защиты. Поскольку большинство таких каналов — анонимные, читатель не может узнать, кто писал тот или иной материал, а вопрос жалобы или опровержения материала недоступен для него — жаловаться не на кого.

"И главное, что они раскручиваются (Telegram-каналы — ред.), имеют миллионные аудитории. Последние исследования показывают, что только 8% могут различить фейки в Telegram. Проблема серьезная, она активно использовалась Россией. Вместо того, чтобы противодействовать ей, Украина выбрала путь сделать из этого пародию, просто мультиплицировала эту технологию. И эта технология заключается в вбросе фейкньюз, грязи, раскола. Кому-то показалось, что это очень удобная технология, но она очень сильно работает против государства", — отметила Сюмар.

Депутат также указала на невероятную популярность Telegram в Украине — этим источником пользуются не менее 70% украинцев. Мессенджер занял "пальму первенства", обойдя ТВ, онлайн-медиа, Youtube, Facebook. Последние заботятся о своей репутации, борются с фейками. Каналы "Резидент" и "Легитимный", известные распространением "различных инсайдов и кулуарных слухов", контролируются Россией и имеют невероятное влияние на украинское сообщество. У этих двух каналов очень огромная аудитория, налаженный процесс донесения тех тезисов, которые являются разрушительными для Украины.