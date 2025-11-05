Гибридная пропаганда России в Telegram в духе "Резидент" и "Легитимный" продолжает функционировать в Украине – народный депутат Сюмар
Депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар прокомментировала ситуацию с влиянием Telegram-каналов "Резидент" и "Легитимный", которые контролируются Россией, на медиаполе и сообщество Украины: эти каналы являются частью гибридной пропаганды РФ.
По ее словам, такие каналы были основаны еще до начала полномасштабной войны, они являются частью "большой гибридной войны", а вражеские специалисты оказались очень эффективными не только в Telegram, но и в других соцсетях, например, Facebook. Сюмар уверена, что для этих целей Telegram начали использовать сразу, потому что он является "российским мессенджером".
"Спецслужбы, которые работают для наполнения этих каналов, которые бросают различные "инсайды" с целью подозрений, расколов, тезисов в духе "не все так однозначно". Это их типичные технологии. Они начали использовать Telegram, к сожалению, рано, но я вынуждена констатировать: некоторые анонимные Телеграм-каналы, которые работают на власть, используют такие же технологии, как и вражеские", - подчеркнула она.
Парламентарий указала на одну из важнейших проблем этого вопроса — отсутствие механизмов защиты. Поскольку большинство таких каналов — анонимные, читатель не может узнать, кто писал тот или иной материал, а вопрос жалобы или опровержения материала недоступен для него — жаловаться не на кого.
"И главное, что они раскручиваются (Telegram-каналы — ред.), имеют миллионные аудитории. Последние исследования показывают, что только 8% могут различить фейки в Telegram. Проблема серьезная, она активно использовалась Россией. Вместо того, чтобы противодействовать ей, Украина выбрала путь сделать из этого пародию, просто мультиплицировала эту технологию. И эта технология заключается в вбросе фейкньюз, грязи, раскола. Кому-то показалось, что это очень удобная технология, но она очень сильно работает против государства", — отметила Сюмар.
Депутат также указала на невероятную популярность Telegram в Украине — этим источником пользуются не менее 70% украинцев. Мессенджер занял "пальму первенства", обойдя ТВ, онлайн-медиа, Youtube, Facebook. Последние заботятся о своей репутации, борются с фейками. Каналы "Резидент" и "Легитимный", известные распространением "различных инсайдов и кулуарных слухов", контролируются Россией и имеют невероятное влияние на украинское сообщество. У этих двух каналов очень огромная аудитория, налаженный процесс донесения тех тезисов, которые являются разрушительными для Украины.
Тому що у них масово підхід "что нє вигодно - то враньйо, что вигодно - то правда".
Завдяки змозі заткнути всі дірки ресурсами - працює аж бігом.
От зараз всюди розганяють тему про оточення Мирнограда і Покровська (правда).
Покажіть мені, де розганяли тему про оточення русні під Добропіллям (теж правда).
Друга проблема, це те що ці ідіоти в резульаті вирішують долю країни. Пора починати говорити про те, щоб вмайбутньому голосували тільки ті, в кого IQ>100 (чи 110?).
Раніше, якщо в родині був ідіот, то про це знала тільки родина і сусіди. Тепер дякуючи фейсбукам, тіктоку і т.д., про це "знає" увесь світ. Але третя проблема в тому, що дякуючи соцмережам, ідіоти відчули, що їх багато і вони сила. І те, що ляпнув чи перепостив один ідіот, підтримується іншими. Ці люди ідеальна маса для маніпуляцій -- ніякого критичного мислення. Чим бульш божевільний вкид, тим швидше і завзятіше розповсюджується.
- у зеленського всюди суцільні пройоби.
- на фронті укри майже просрали, зеленський звинуватить сирського. сирському залишилися лічені дні, на посаді.
- буржуї втомилися від зеленського, йому готують заміну. залужний, вихолощений у лондоні буржуйськими спецслужбами на низькому старті.
але, це тягнуть і підарські канали і всі, котрі хочуть хайпонути.
пані сюмар,
то, це правда чи не правда?
Одні працюють на лівих , інші на правих , ще інші - на кацапів , на ******** фріпалєстайнців , на олігархів , на владу , на опозицію і тд. і тп. Незаангажованих змі , які б подавали чисту інформацію , без своєї дурнуватої - аналітєки , без фейків , вже не знайдеш днем з вогнем .
Журналістика і проституція - дві сестри близнючки .