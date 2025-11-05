УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини
3 097 49

Гібридна пропаганда росії у Telegram в дусі "Резидент" та "Легітимний" продовжує функціонувати в Україні, – народний депутат Сюмар

вікторія,сюмар

Депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар прокоментувала ситуацію зі впливом Telegram-каналів "Резидент" та "Легітимний", які контролюються росією, на медіаполе та спільноту України: ці канали є частиною гібридної пропаганди рф.

За її словами, такі канали були засновані ще до початку повномасштабної війни, вони є частиною "великої гібридної війни", а ворожі спеціалісти виявились дуже ефективними не тільки в Telegram, але й у інших соцмережах, наприклад, Facebook. Сюмар впевнена, що для цих цілей Telegram почали використовувати одразу, бо він є "російським месенджером".

"Cпецслужби, які працюють для наповнення цих каналів, які кидають різні "інсайди" з метою підозр, розколів, тез в дусі "не все так однозначно". Це їх типові технології. Вони починали використовувати Telegram, на жаль, рано, але я змушена констатувати: деякі анонімні Телеграм-канали, які працюють на владу, використовують такі ж технології, як і ворожі", - підкреслила вона.

Парламентарій вказала на одну з найважливіших проблем цього питання — відсутність механізмів захисту. Оскільки більшість таких каналів — анонімні, читач не може дізнатись, хто писав той чи інший матеріал, а питання скарги чи спростування матераілу недоступне для нього — скаржитись нема на кого.

"І головне, що вони розкручуються (Telegram-канали — ред.), мають мільйонні аудиторії. Останні дослідження показують, що лише 8% можуть розрізнити фейки в Telegram. Проблема серйозна, вона активно використовувалася росією. Замість того, щоб протидіяти їй, Україна обрала шлях зробити пародію з цього, просто мультиплікувала цю технологію. І це технологія полягає у вкиді фейкньюз, бруду, розколу. Комусь здалося, що це дуже зручна технологія, але вона дуже сильно працює проти держави", — зазначила Сюмар.

Депутат також вказала на неймовірну популярність Telegram в Україні — цим джерелом користуються щонайменьше 70% українців. Месенджер зайняв "пальму першості", обійшовши ТВ, онлайн-медіа, Youtube, Facebook. Останні дбають про свою репутацію, борються з фейками. Канали "Резидент" та "Легітимний", котрі відомі поширенням "різноманітних інсайдів та кулуарних чуток", контролюються росією та мають неймовірний вплив на українську спільноту. У цих двох каналів дуже величезна аудиторія, налагоджений процес донесення тих тез, які є руйнівними для України.

пропаганда (2911) Сюмар Вікторія (299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Проблема не в телеграмі, а в ідіотах, які підписані на ці канали. В телеграмі є багато корисних каналів з новинами, зборами на СОУ і т.д.
Друга проблема, це те що ці ідіоти в резульаті вирішують долю країни. Пора починати говорити про те, щоб вмайбутньому голосували тільки ті, в кого IQ>100 (чи 110?).
Раніше, якщо в родині був ідіот, то про це знала тільки родина і сусіди. Тепер дякуючи фейсбукам, тіктоку і т.д., про це "знає" увесь світ. Але третя проблема в тому, що дякуючи соцмережам, ідіоти відчули, що їх багато і вони сила. І те, що ляпнув чи перепостив один ідіот, підтримується іншими. Ці люди ідеальна маса для маніпуляцій -- ніякого критичного мислення. Чим бульш божевільний вкид, тим швидше і завзятіше розповсюджується.
показати весь коментар
05.11.2025 09:19 Відповісти
+12
Заблокуйте повністю Telegram.
показати весь коментар
05.11.2025 09:15 Відповісти
+11
Саме цікаве, що ці "канали" ще в 2020 році рекомендував читати Гетьманцев... Але у СБУ до нього не буде ніяких претензій.
показати весь коментар
05.11.2025 09:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блокування московського телеграм , маленький але крок до перемоги!
показати весь коментар
05.11.2025 09:08 Відповісти
над чим??над здоровим глуздом?у кого його немає тому ніякі заборони непотрібні...
показати весь коментар
05.11.2025 09:27 Відповісти
Ще потрібно заборонити ножики, бо ними можна порізати пальчик...
"Свиня завжди болото знайде"!
показати весь коментар
05.11.2025 10:17 Відповісти
так рашистський РоскомПозор вже починає блокувати!
показати весь коментар
05.11.2025 12:19 Відповісти
У русні цієї проблеми немає.
Тому що у них масово підхід "что нє вигодно - то враньйо, что вигодно - то правда".
Завдяки змозі заткнути всі дірки ресурсами - працює аж бігом.
От зараз всюди розганяють тему про оточення Мирнограда і Покровська (правда).
Покажіть мені, де розганяли тему про оточення русні під Добропіллям (теж правда).
показати весь коментар
05.11.2025 09:09 Відповісти
Я більше скажу. 450 депутатів, 9000 прокурорів та 8000 суддів , які контролюються росією, на медіаполе та спільноту України: ці канали є частиною гібридної пропаганди рф. Джерело: https://censor.net/ua/n3583348
показати весь коментар
05.11.2025 10:39 Відповісти
Саме цікаве, що ці "канали" ще в 2020 році рекомендував читати Гетьманцев... Але у СБУ до нього не буде ніяких претензій.
показати весь коментар
05.11.2025 09:13 Відповісти
Воні зайняти роботою рядових піхотинців, проте на їх вибір на відміну від піхотинців, на зарплату генералів.
показати весь коментар
05.11.2025 09:16 Відповісти
А він точно рекомендував?
показати весь коментар
05.11.2025 11:51 Відповісти
https://t.me/getmantsevdanil/562
показати весь коментар
05.11.2025 12:45 Відповісти
Мені якось пофігу на Гетьманцева, бо я не його адвокатеса чи помічниця, але то не він рекомендує, то йому рекомендує якийсь "наглый". Отже не треба маніпулювати.
показати весь коментар
05.11.2025 13:18 Відповісти
Заблокуйте повністю Telegram.
показати весь коментар
05.11.2025 09:15 Відповісти
Да назло кондуктору візьму квиток, і піду пішки . Ви коли бачите події в нацистській росії з їх проблемами - незабудьте, що це також Телеграм, і воний його також блокують, пока на ТОТ АР Крим.
показати весь коментар
05.11.2025 09:18 Відповісти
і що ти запропонуєш замість??дивится тв,слухати тупих брехливих чинуш всіх рангів??звідси отримувати інформацію з якої хоть якось отримуєш правду про стан речей,і чим після заборон ми відрізняємося від кацапів-ті ж методи і засоби....
показати весь коментар
05.11.2025 09:23 Відповісти
невже у вас відсутній гугл й доступ до українських та міжнародних видань?
це чудова альтернатива як телемарафону так й телеграму.
крім того, велика кількість громадських активістів та військових висловлюють свої думки, позицію та висвітлюють новини у фейсбуці та інших соцмережах.
було б бажання отримати інформацію, а джерел сьогодні вистачає.
показати весь коментар
05.11.2025 11:11 Відповісти
міжнародні???🤣🤣🤣🤣хоча б один приклад де за 4 роки чесно і правдиво описується ситуація що відбувається в Україні?!?!ВІДПОВІМ-ЖОДНОГО!!!!!!!

так що читайте,насолоджуйтеся,і не давайте порад якщо у вас їх не питають....миру вам
показати весь коментар
05.11.2025 11:33 Відповісти
ну, мій коментар не був порадою, а радше реплікою.
щодо чесності та правди, яких ви шукаєте в телеграмі: не могли б ви написати декілька тг каналів на які ви підписані (мені справді цікаво, які ви вважаєте надійним джерелом інформації).
бо для мене телеграм це 4 канали:
1. особисто знайомий мені військовий.
2. підрозділ племінника моєї коханої.
3. місцевий водоканал.
4. місцеве обленерго.
власне все.
показати весь коментар
05.11.2025 15:12 Відповісти
Сергію, воно не довіряє українським, але довіряє кацапським.
показати весь коментар
05.11.2025 13:05 Відповісти
Якщо у кацапів заборонено гвалтувати жінок, то нам дозволити?
показати весь коментар
05.11.2025 11:31 Відповісти
краще блокувати дурнів раз і назавжди,хоча ні дурні хоч іноді піднімають настрій,недаремно ж природа старалася.....жгі єсчо
показати весь коментар
05.11.2025 11:46 Відповісти
А потім і вайбер з ватсапом і будемо у своєму чебурнеті сидіти.
показати весь коментар
05.11.2025 09:51 Відповісти
вся відмінність влади від народу в тому що влада робить бездумно силою,а народу доводиться безсило знаходити вихід...
показати весь коментар
05.11.2025 10:10 Відповісти
Фйодоров казав, що бути міністром то майже як бути богом: встановлюєш правила, по яких живе хтось інший. Таке от в них ставлення до народу.
показати весь коментар
05.11.2025 10:56 Відповісти
Ти дов...***?
Яка пропаганда? Йолупе!
показати весь коментар
05.11.2025 11:12 Відповісти
а чим ви ці канали перебиваєте??забороною ТГ,накладеннням на реальні факти тавро ,,іпсо,дипффейк,наративи,, і брехнею з усіх прасок ???що ви можете запропонувати крім заборон???
показати весь коментар
05.11.2025 09:19 Відповісти
всіх потрібна контрольована правда,всім крім нас....
показати весь коментар
05.11.2025 09:30 Відповісти
Тобі можна запропонувати соловьова.
показати весь коментар
05.11.2025 13:07 Відповісти
для тебе добре підійде «Пиколакс»,«https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfC9V681Dtj1feA6vAoBikuagOx2wSiZIY_7NaMZ_NbEf-EY4jgqXLdnBuC1OSkj1DbozcoPTaHczvHzrXxdJPW22mMwSmUeJyriyrUKB6C_dhAbtYOYJ9AfWbpJZEl_1thF9v0g9pf8wZWZ5iKbDOLNOGRCHV2gMM0KzN0rsd9iaseMus2jiJ0o9I9fSnNfep3MmRaOuQaWGZK63GvN1qjgclaVZ3_XpLJ53o0AH1hifhXUu5G5qGLnszyWEkEUTTmAv8_QXXg-LSmXntqpgUJr&csui=3&ved=2ahUKEwiww_u389qQAxVGhP0HHbsCIxsQgK4QegQIAxAF Сенаде»,«Бисакодил»,не дякуй....
показати весь коментар
05.11.2025 13:28 Відповісти
Проблема не в телеграмі, а в ідіотах, які підписані на ці канали. В телеграмі є багато корисних каналів з новинами, зборами на СОУ і т.д.
Друга проблема, це те що ці ідіоти в резульаті вирішують долю країни. Пора починати говорити про те, щоб вмайбутньому голосували тільки ті, в кого IQ>100 (чи 110?).
Раніше, якщо в родині був ідіот, то про це знала тільки родина і сусіди. Тепер дякуючи фейсбукам, тіктоку і т.д., про це "знає" увесь світ. Але третя проблема в тому, що дякуючи соцмережам, ідіоти відчули, що їх багато і вони сила. І те, що ляпнув чи перепостив один ідіот, підтримується іншими. Ці люди ідеальна маса для маніпуляцій -- ніякого критичного мислення. Чим бульш божевільний вкид, тим швидше і завзятіше розповсюджується.
показати весь коментар
05.11.2025 09:19 Відповісти
"...буржуйськими спецслужбами..."? Шариков, ****** как у Вас все запущено.
показати весь коментар
05.11.2025 09:37 Відповісти
Укри це по ху... лостановськи, чи так написано в методичке фсб
показати весь коментар
05.11.2025 10:54 Відповісти
Зараз все - гібридна пропаганда . І телеграм , і твіттер , і марафон , і всі наші , і всі зарубіжні змі . Про кацапські я і взагалі мовчу .
Одні працюють на лівих , інші на правих , ще інші - на кацапів , на ******** фріпалєстайнців , на олігархів , на владу , на опозицію і тд. і тп. Незаангажованих змі , які б подавали чисту інформацію , без своєї дурнуватої - аналітєки , без фейків , вже не знайдеш днем з вогнем .
Журналістика і проституція - дві сестри близнючки .
показати весь коментар
05.11.2025 09:31 Відповісти
Погано шукаєте: ВВС NEWS, CNN, EURO NEWS, DW та інші.
показати весь коментар
05.11.2025 09:40 Відповісти
Там теж, вони усі під партіями - працюють в одних республіканці, а в інших демократи - тому "правда" підкореговується від політики партії.
показати весь коментар
05.11.2025 10:09 Відповісти
Не смішіть моє сиве волосся.
Може розкажете під якою партією ВВС чи СNN?
показати весь коментар
05.11.2025 13:54 Відповісти
Як то кажуть, що усе взаємопов'язано:

https://uk.wikipedia.org/wiki/CNN CNN

https://uk.wikipedia.org/wiki/Turner_Broadcasting_System Turner_Broadcasting_System - власники

https://uk.wikipedia.org/wiki/WarnerMedia WarnerMedia - власники

https://uk.wikipedia.org/wiki/AT%26T AT&T - власники

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-24/at-t-chief-who-favors-republicans-may-need-democrats-to-win-deal Ух ти як виходить цікаво (AT&T Chief Who Gives Republican May Need Democrats for Deal)
показати весь коментар
05.11.2025 16:36 Відповісти
Я тебе питав не про власників, а про партію яка володіє цими засобами інформації.
показати весь коментар
05.11.2025 17:40 Відповісти
Ніколи не чув про Telegram-канали "Резидент" и "Легитимный", але тепер обов"язково підпишусь.
показати весь коментар
05.11.2025 09:32 Відповісти
Перетворенням тотальної брехні на офіційну інформаційну політику держави зелені папуаси самі штовхають українців на пошук альтернативних джерел інформації, оскільки слухати всіляку маячню з зомбімарафона та офіційних повідомлень командувань, штабів і вечірніх відосиків бажаючих вже практично немає.
показати весь коментар
05.11.2025 09:34 Відповісти
блокуйте, бо вилікувати ідіотів які в це вірят не можливо.
показати весь коментар
05.11.2025 09:37 Відповісти
Пропаганда і фейки не роблять людей тупими, вони розраховані на тупих...
показати весь коментар
05.11.2025 09:57 Відповісти
Телегу помічаємо, а своїх колег у раді-не помічаємо .
показати весь коментар
05.11.2025 10:57 Відповісти
А ще можна ФейсБук заблокувати, бо там рашистської пропаганди та рашаботів не менше, ніж у ТГ.
показати весь коментар
05.11.2025 12:26 Відповісти
 
 