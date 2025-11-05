Гібридна пропаганда росії у Telegram в дусі "Резидент" та "Легітимний" продовжує функціонувати в Україні, – народний депутат Сюмар

Депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар прокоментувала ситуацію зі впливом Telegram-каналів "Резидент" та "Легітимний", які контролюються росією, на медіаполе та спільноту України: ці канали є частиною гібридної пропаганди рф.

За її словами, такі канали були засновані ще до початку повномасштабної війни, вони є частиною "великої гібридної війни", а ворожі спеціалісти виявились дуже ефективними не тільки в Telegram, але й у інших соцмережах, наприклад, Facebook. Сюмар впевнена, що для цих цілей Telegram почали використовувати одразу, бо він є "російським месенджером".

"Cпецслужби, які працюють для наповнення цих каналів, які кидають різні "інсайди" з метою підозр, розколів, тез в дусі "не все так однозначно". Це їх типові технології. Вони починали використовувати Telegram, на жаль, рано, але я змушена констатувати: деякі анонімні Телеграм-канали, які працюють на владу, використовують такі ж технології, як і ворожі", - підкреслила вона.

Парламентарій вказала на одну з найважливіших проблем цього питання — відсутність механізмів захисту. Оскільки більшість таких каналів — анонімні, читач не може дізнатись, хто писав той чи інший матеріал, а питання скарги чи спростування матераілу недоступне для нього — скаржитись нема на кого.

"І головне, що вони розкручуються (Telegram-канали — ред.), мають мільйонні аудиторії. Останні дослідження показують, що лише 8% можуть розрізнити фейки в Telegram. Проблема серйозна, вона активно використовувалася росією. Замість того, щоб протидіяти їй, Україна обрала шлях зробити пародію з цього, просто мультиплікувала цю технологію. І це технологія полягає у вкиді фейкньюз, бруду, розколу. Комусь здалося, що це дуже зручна технологія, але вона дуже сильно працює проти держави", — зазначила Сюмар.

Депутат також вказала на неймовірну популярність Telegram в Україні — цим джерелом користуються щонайменьше 70% українців. Месенджер зайняв "пальму першості", обійшовши ТВ, онлайн-медіа, Youtube, Facebook. Останні дбають про свою репутацію, борються з фейками. Канали "Резидент" та "Легітимний", котрі відомі поширенням "різноманітних інсайдів та кулуарних чуток", контролюються росією та мають неймовірний вплив на українську спільноту. У цих двох каналів дуже величезна аудиторія, налагоджений процес донесення тих тез, які є руйнівними для України.