Гібридна пропаганда росії у Telegram в дусі "Резидент" та "Легітимний" продовжує функціонувати в Україні, – народний депутат Сюмар
Депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар прокоментувала ситуацію зі впливом Telegram-каналів "Резидент" та "Легітимний", які контролюються росією, на медіаполе та спільноту України: ці канали є частиною гібридної пропаганди рф.
За її словами, такі канали були засновані ще до початку повномасштабної війни, вони є частиною "великої гібридної війни", а ворожі спеціалісти виявились дуже ефективними не тільки в Telegram, але й у інших соцмережах, наприклад, Facebook. Сюмар впевнена, що для цих цілей Telegram почали використовувати одразу, бо він є "російським месенджером".
"Cпецслужби, які працюють для наповнення цих каналів, які кидають різні "інсайди" з метою підозр, розколів, тез в дусі "не все так однозначно". Це їх типові технології. Вони починали використовувати Telegram, на жаль, рано, але я змушена констатувати: деякі анонімні Телеграм-канали, які працюють на владу, використовують такі ж технології, як і ворожі", - підкреслила вона.
Парламентарій вказала на одну з найважливіших проблем цього питання — відсутність механізмів захисту. Оскільки більшість таких каналів — анонімні, читач не може дізнатись, хто писав той чи інший матеріал, а питання скарги чи спростування матераілу недоступне для нього — скаржитись нема на кого.
"І головне, що вони розкручуються (Telegram-канали — ред.), мають мільйонні аудиторії. Останні дослідження показують, що лише 8% можуть розрізнити фейки в Telegram. Проблема серйозна, вона активно використовувалася росією. Замість того, щоб протидіяти їй, Україна обрала шлях зробити пародію з цього, просто мультиплікувала цю технологію. І це технологія полягає у вкиді фейкньюз, бруду, розколу. Комусь здалося, що це дуже зручна технологія, але вона дуже сильно працює проти держави", — зазначила Сюмар.
Депутат також вказала на неймовірну популярність Telegram в Україні — цим джерелом користуються щонайменьше 70% українців. Месенджер зайняв "пальму першості", обійшовши ТВ, онлайн-медіа, Youtube, Facebook. Останні дбають про свою репутацію, борються з фейками. Канали "Резидент" та "Легітимний", котрі відомі поширенням "різноманітних інсайдів та кулуарних чуток", контролюються росією та мають неймовірний вплив на українську спільноту. У цих двох каналів дуже величезна аудиторія, налагоджений процес донесення тих тез, які є руйнівними для України.
"Свиня завжди болото знайде"!
Тому що у них масово підхід "что нє вигодно - то враньйо, что вигодно - то правда".
Завдяки змозі заткнути всі дірки ресурсами - працює аж бігом.
От зараз всюди розганяють тему про оточення Мирнограда і Покровська (правда).
Покажіть мені, де розганяли тему про оточення русні під Добропіллям (теж правда).
це чудова альтернатива як телемарафону так й телеграму.
крім того, велика кількість громадських активістів та військових висловлюють свої думки, позицію та висвітлюють новини у фейсбуці та інших соцмережах.
було б бажання отримати інформацію, а джерел сьогодні вистачає.
так що читайте,насолоджуйтеся,і не давайте порад якщо у вас їх не питають....миру вам
щодо чесності та правди, яких ви шукаєте в телеграмі: не могли б ви написати декілька тг каналів на які ви підписані (мені справді цікаво, які ви вважаєте надійним джерелом інформації).
Яка пропаганда? Йолупе!
Друга проблема, це те що ці ідіоти в резульаті вирішують долю країни. Пора починати говорити про те, щоб вмайбутньому голосували тільки ті, в кого IQ>100 (чи 110?).
Раніше, якщо в родині був ідіот, то про це знала тільки родина і сусіди. Тепер дякуючи фейсбукам, тіктоку і т.д., про це "знає" увесь світ. Але третя проблема в тому, що дякуючи соцмережам, ідіоти відчули, що їх багато і вони сила. І те, що ляпнув чи перепостив один ідіот, підтримується іншими. Ці люди ідеальна маса для маніпуляцій -- ніякого критичного мислення. Чим бульш божевільний вкид, тим швидше і завзятіше розповсюджується.
Одні працюють на лівих , інші на правих , ще інші - на кацапів , на ******** фріпалєстайнців , на олігархів , на владу , на опозицію і тд. і тп. Незаангажованих змі , які б подавали чисту інформацію , без своєї дурнуватої - аналітєки , без фейків , вже не знайдеш днем з вогнем .
Журналістика і проституція - дві сестри близнючки .
Може розкажете під якою партією ВВС чи СNN?
