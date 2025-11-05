РУС
618 1

Пограничники уничтожили 4 опорных пункта военных РФ в Брянской области. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Химера" направили ударные беспилотники на территорию России и уничтожили блокпосты в Брянской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили опорные пункты на границе с Украиной.

Бойцы говорят: "Враг не должен чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории".

Вследствие боевой работы уничтожены 4 места дислокации военных РФ и один вражеский автомобиль.

Видео пограничники ГПСУ обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что спецназовцы "ДОЗОР" провели штурм: 18 ликвидированных, 6 раненых оккупантов.

Госпогранслужба (6969) пограничники (1614) уничтожение (8354) дроны (5331)
А Брянська народна республіка не бажає провести референдум .... про самостійність!!!???
05.11.2025 18:20 Ответить
 
 