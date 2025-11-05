Пограничники уничтожили 4 опорных пункта военных РФ в Брянской области. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Химера" направили ударные беспилотники на территорию России и уничтожили блокпосты в Брянской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили опорные пункты на границе с Украиной.
Бойцы говорят: "Враг не должен чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории".
Вследствие боевой работы уничтожены 4 места дислокации военных РФ и один вражеский автомобиль.
Видео пограничники ГПСУ обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
Также ранее сообщалось, что спецназовцы "ДОЗОР" провели штурм: 18 ликвидированных, 6 раненых оккупантов.
