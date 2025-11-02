РУС
Спецназовцы "ДОЗОР" провели штурм: 18 ликвидированных, 6 раненых оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы провели успешные рейдовые штурмовые действия по позициям врага в зоне ответственности 3-го армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боя ликвидировано 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых захватчиков и ранили шестерых.

У уничтоженных врагов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

Нашим Воїнам щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
за успішне знищення орків !!
02.11.2025 16:42 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Бо зеленському з зелупнями, Акакаяразніца = байдуже на Українців та Україну з 2019 року!!
А кров та життя Українців, не водиця, за неї зеленського із зелупнями, вішати годиться!! Шурма, шифери, міндіч, баканов, резніков, данилов, гончарук, рябошапка з костіним і венедіктовою та разумковим, можуть засвідчити у ГПУ та СБУ, поки ще, як свідки…!!
02.11.2025 16:50 Ответить
 
 