Спецназовцы "ДОЗОР" провели штурм: 18 ликвидированных, 6 раненых оккупантов. ВИДЕО
В Донецкой области спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы провели успешные рейдовые штурмовые действия по позициям врага в зоне ответственности 3-го армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боя ликвидировано 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых захватчиков и ранили шестерых.
У уничтоженных врагов обнаружены российские и белорусские паспорта.
Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за успішне знищення орків !!
Бо зеленському з зелупнями, Акакаяразніца = байдуже на Українців та Україну з 2019 року!!
А кров та життя Українців, не водиця, за неї зеленського із зелупнями, вішати годиться!! Шурма, шифери, міндіч, баканов, резніков, данилов, гончарук, рябошапка з костіним і венедіктовою та разумковим, можуть засвідчити у ГПУ та СБУ, поки ще, як свідки…!!