Спецназовцы "ДОЗОР" провели штурм: 18 ликвидированных, 6 раненых оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы провели успешные рейдовые штурмовые действия по позициям врага в зоне ответственности 3-го армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боя ликвидировано 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых захватчиков и ранили шестерых.

У уничтоженных врагов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

