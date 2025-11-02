УКР
Спецпризначенці "ДОЗОР" провели штурм: 18 ліквідованих, 6 поранених окупантів. ВIДЕО

На Донеччині спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби провели успішні рейдово-штурмові дії по позиціях ворога у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бою ліквідовано 13 окупантів. Крім того, аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще п’ятьох загарбників і поранили шістьох.

У знищених ворогів виявлені російські та білоруські паспорти.

Відео своєї роботи бійці показали у телеграм-каналі.

Нашим Воїнам щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
за успішне знищення орків !!
02.11.2025 16:42
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Бо зеленському з зелупнями, Акакаяразніца = байдуже на Українців та Україну з 2019 року!!
А кров та життя Українців, не водиця, за неї зеленського із зелупнями, вішати годиться!! Шурма, шифери, міндіч, баканов, резніков, данилов, гончарук, рябошапка з костіним і венедіктовою та разумковим, можуть засвідчити у ГПУ та СБУ, поки ще, як свідки…!!
02.11.2025 16:50
 
 