Спецпризначенці "ДОЗОР" провели штурм: 18 ліквідованих, 6 поранених окупантів. ВIДЕО

На Донеччині спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби провели успішні рейдово-штурмові дії по позиціях ворога у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бою ліквідовано 13 окупантів. Крім того, аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще п’ятьох загарбників і поранили шістьох.

У знищених ворогів виявлені російські та білоруські паспорти.

Відео своєї роботи бійці показали у телеграм-каналі.

