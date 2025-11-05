Промышленность предупреждает: повышение тарифов на электроэнергию может остановить планы по восстановлению экономики

Из-за высоких тарифов на электроэнергию украинский бизнес проигрывает конкурентную борьбу иностранным компаниям

Ведущие отраслевые объединения Украины — ОП "Укрметалллургпром", Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ), Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА), Союз химиков Украины, Всеукраинский союз производителей стройматериалов и Ассоциация производителей цемента Украины (Укрцемент) выступили с совместным заявлением о негативном влиянии на украинскую промышленность высоких тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Например, по словам президента объединения "Укрметалллургпром" Александра Каленкова, стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине в отдельные периоды превышает тарифные ставки в странах Европы, из-за чего украинские предприятия проигрывают конкурентную борьбу на внешних рынках.

Примером системных проблем является металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области. Недавно генеральный директор меткомбината Мауро Лонгобардо заявил о том, что оно оказалось на грани закрытия из-за высоких цен на электроэнергию, и сейчас рассматривается вопрос о прекращении деятельности в Украине.

Высокие цены на электроэнергию являются проблемой и для европейских потребителей, но, в отличие от Украины, в разных странах Европы действуют разнообразные программы поддержки для энергоемких предприятий.

"Германия, например, выделяет 6,5 млрд евро на субсидирование цен на электроэнергию для своих предприятий. На практике это означает, что мы проигрываем конкурентную борьбу предприятиям, расположенным в Европейском Союзе", – сказал Каленков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

При этом, по словам Александра Каленкова, также трудно конкурировать с бизнесом стран, которые покупают дешевые энергоносители из России. Это в первую очередь Китай, Турция, Индия.

Решением проблемной ситуации может стать решение украинского правительства от постоянного повышения тарифов и разработка инструментов государственной поддержки для энергоемких отраслей.

"В частности, стоит рассмотреть возможность введения антикризисных инструментов государственной поддержки для энергоемких, экспортоориентированных отраслей, которые должны иметь временный характер", - отметила исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины (Укрцемент) Людмила Крипка.

Кроме того, со стороны НКРЭКУ должен быть усилен контроль за расходами госмонополий и обоснованностью тарифных расчетов. Также должны быть сняты лишние барьеры, которые искусственно увеличивают стоимость электроэнергии и т.д.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, 4 ноября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году в размере 786,74 грн/МВт*ч, что на 100,51 грн/МВт*ч, или на 14,6% выше действующего в 2025 году.