Промисловість попереджає: підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани щодо відновлення економіки

Через високі тарифи на електроенергію український бізнес програє конкурентну боротьбу іноземним компаніям

Провідні галузеві об’єднання України — ОП "Укрметалургпром", Національна асоціація видобувної промисловості України (НАДПУ), Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА), Союз хіміків України, Всеукраїнський союз виробників будматеріалів і Асоціація виробників цементу України (Укрцемент) виступили із спільною заявою щодо негативного впливу на українську промисловість високих тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Наприклад, за словами президент об’єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, вартість електроенергії для бізнесу в Україні в окремі періоди перевищує тарифні ставки в країнах Європи, через що українські підприємства програють конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках.

Прикладом системних проблем є металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" в Дніпропетровській області. Нещодавно Генеральний директор меткомбінату Мауро Лонгобардо заявив про те, що опинилося на межі закриття через високі ціні на електроенергію, і зараз розглядається питання про припинення діяльності в Україні.

Високі ціни на електроенергію є проблемою і для європейських споживачів, але, на відміну від України, у різних країнах Європи діють різноманітні програми підтримки для енергоємних підприємств.

"Німеччина, наприклад, виділяє 6,5 млрд євро на субсидування цін на електроенергію для своїх підприємств. На практиці це значить, що ми програємо конкурентну боротьбу підприємствам, які розташовані в Європейському Союзі", – сказав Каленков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

При цьому, за словами Олександра Каленкова також важко конкурувати з бізнесом країн, що купують дешеві енергоносії з росії. Це в першу чергу, Китай, Туреччина, Індія.

Рішення проблемної ситуації може стати рішення українського уряду від постійного підвищення тарифів і розробка інструменти державної підтримки для енергоємних галузей.

"Зокрема, варто розглянути можливість запровадження антикризових інструментів державної підтримки для енергоємних, експортоорієнтованих галузей які мали б тимчасовий характер", - зауважила виконавчий директор Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Людмила Кріпка.

Крім того, зі сторони НКРЕКП має бути посилений контроль за витратами держмонополій та обґрунтованістю тарифних розрахунків. Також мають бути зняті зайві бар’єри, які штучно збільшують вартість електроенергії, тощо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 4 листопада Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році у розмірі 786,74 грн/МВт*год, що на 100,51 грн/МВт*год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.