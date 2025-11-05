УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8447 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи на електроенергію
1 212 13

Промисловість попереджає: підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани щодо відновлення економіки

енергетика

Через високі тарифи на електроенергію український бізнес програє конкурентну боротьбу іноземним компаніям

Провідні галузеві об’єднання України — ОП "Укрметалургпром", Національна асоціація видобувної промисловості України (НАДПУ), Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА), Союз хіміків України, Всеукраїнський союз виробників будматеріалів і Асоціація виробників цементу України (Укрцемент) виступили із спільною заявою щодо негативного впливу на українську промисловість високих тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Наприклад, за словами президент об’єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, вартість електроенергії для бізнесу в Україні в окремі періоди перевищує тарифні ставки в країнах Європи, через що українські підприємства програють конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках.

Прикладом системних проблем є металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" в Дніпропетровській області. Нещодавно Генеральний директор меткомбінату Мауро Лонгобардо заявив про те, що опинилося на межі закриття через високі ціні на електроенергію, і зараз розглядається питання про припинення діяльності в Україні.

Високі ціни на електроенергію є проблемою і для європейських споживачів, але, на відміну від України, у різних країнах Європи діють різноманітні програми підтримки для енергоємних підприємств.

"Німеччина, наприклад, виділяє 6,5 млрд євро на субсидування цін на електроенергію для своїх підприємств. На практиці це значить, що ми програємо конкурентну боротьбу підприємствам, які розташовані в Європейському Союзі", – сказав Каленков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

При цьому, за словами Олександра Каленкова також важко конкурувати з бізнесом країн, що купують дешеві енергоносії з росії. Це в першу чергу, Китай, Туреччина, Індія.

Рішення проблемної ситуації може стати рішення українського уряду від постійного підвищення тарифів і розробка інструменти державної підтримки для енергоємних галузей.

"Зокрема, варто розглянути можливість запровадження антикризових інструментів державної підтримки для енергоємних, експортоорієнтованих галузей які мали б тимчасовий характер", - зауважила виконавчий директор Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Людмила Кріпка.

Крім того, зі сторони НКРЕКП має бути посилений контроль за витратами держмонополій та обґрунтованістю тарифних розрахунків. Також мають бути зняті зайві бар’єри, які штучно збільшують вартість електроенергії, тощо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 4 листопада Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році у розмірі 786,74 грн/МВт*год, що на 100,51 грн/МВт*год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.

Автор: 

промисловість (717) електроенергія (6851)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ностальгія за російською окупацією?
показати весь коментар
05.11.2025 18:42 Відповісти
+3
А зараз ми такі вільні! що можемо вільно пересуватися по вулицях, їздити за кордон будь куди, гуляти до ранку по вулиці.. так зсу фактично теж під керівництвом "потомствєнного" росіянина сирського у якого батьки живуть в росії і підтримують єсвєо..чи "це інше?" Не дивно що під його керівництвом зсу планомірно витрачає позиції...
показати весь коментар
05.11.2025 18:53 Відповісти
+2
Щось комуною засмерділо...
показати весь коментар
05.11.2025 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ринок - а як іначе?
Потрібно крутитися і виробляти енергію....
показати весь коментар
05.11.2025 18:26 Відповісти
Колись, при клятих комуняках, одна домна на Криворіжсталі виплавляла чугунія більше ніж Туреччина, Китай, Індія та Південна Корея разом узяті. А зараз так все оптімізували, що там вже дооптімізовувати нічого. Ґрета Тунберг одобряє.
показати весь коментар
05.11.2025 18:33 Відповісти
Ностальгія за російською окупацією?
показати весь коментар
05.11.2025 18:42 Відповісти
А зараз ми такі вільні! що можемо вільно пересуватися по вулицях, їздити за кордон будь куди, гуляти до ранку по вулиці.. так зсу фактично теж під керівництвом "потомствєнного" росіянина сирського у якого батьки живуть в росії і підтримують єсвєо..чи "це інше?" Не дивно що під його керівництвом зсу планомірно витрачає позиції...
показати весь коментар
05.11.2025 18:53 Відповісти
Хитро.опі завжди підміняли українське національне питання чимось іншим.
показати весь коментар
05.11.2025 19:02 Відповісти
Як рясно тупий совкодрочер висрався. Розкажи-но нам, клоуне радянський, як вільно у совку виїжджали за кордон під час другої світової, гуляли до ранку та співали українські пісні.
показати весь коментар
06.11.2025 00:13 Відповісти
А чого ти стрілки переводиш? Ти зараз можеш кудись вільно виїхати? Без всякого туалетного паперу типо дозволів, наказів.. йди полижи краще сраку своєму недонаполеончику який похерив всі ракетні програми які до речі пішли від ссср ( до речі в 97 випадках українських міст вся каналізація і очисні споруди побудовані в совку , і якимось дивом вони ще живі) тому що , квартальні телепні не здатні нічого побудувати.
показати весь коментар
06.11.2025 01:21 Відповісти
Не захлинися шмарклями, совкодрочере обісраний - ×уйло тебе врятує. ))
показати весь коментар
06.11.2025 04:14 Відповісти
Щось комуною засмерділо...
показати весь коментар
05.11.2025 18:53 Відповісти
Так не тільки тарифи але й працездатне населення пакують тільки так, вже дуже жорсткий дефіцит по всіх професіях, особливо по робітничих, навіть грошва с заходу не допоможе якщо єкономіка не буде працювати, але коксонутий телепень не може в економіку, його майстерність гра одним органом.
показати весь коментар
05.11.2025 18:49 Відповісти
Філософія управління Україною в одній формулі: C₁₇H₂₁NO₄
показати весь коментар
05.11.2025 18:59 Відповісти
Та кого з Зельоних це хвилює? - Творі бардак, ми здєсь праєздом!
показати весь коментар
05.11.2025 19:24 Відповісти
Український бізнес програє конкуренцію? А кого у владі це хвилює? Схеми та корупція не залежать від конкуренції. Так що розуміння в них не знайдуть ні бізнес, ні люди.
показати весь коментар
05.11.2025 21:21 Відповісти
 
 