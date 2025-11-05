В Киеве 6 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
В Киеве завтра, 6 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
