548 8
Злоумышленники присвоили почти 16 миллионов гривен на закупку квадрокоптеров для ВСУ. ВИДЕО
В Сумской области восьми лицам сообщено о подозрении в присвоении средств, предназначенных для закупки дронов для Сил обороны.
Среди подозреваемых — чиновники и военный
По данным следствия, военнослужащий создал группу из должностных лиц территориальных общин Сумского района и подконтрольных ФЛП, передает Цензор.НЕТ.
Они подделывали документы от имени воинской части на якобы закупку квадрокоптеров и на этом основании перечислили со счетов четырех общин более 15,6 миллиона гривен.
Дронов для военных не приобрели. Средства участники схемы присвоили и легализовали через финансовые операции.
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона обратились в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влад #584963
показать весь комментарий06.11.2025 13:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий06.11.2025 13:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий06.11.2025 13:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Удовенко
показать весь комментарий06.11.2025 13:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий06.11.2025 13:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Шестакович
показать весь комментарий06.11.2025 13:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Русский Алкаш
показать весь комментарий06.11.2025 13:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Serg Oberemok
показать весь комментарий06.11.2025 13:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль