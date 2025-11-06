РУС
Злоумышленники присвоили почти 16 миллионов гривен на закупку квадрокоптеров для ВСУ. ВИДЕО

В Сумской области восьми лицам сообщено о подозрении в присвоении средств, предназначенных для закупки дронов для Сил обороны.

Среди подозреваемых — чиновники и военный

По данным следствия, военнослужащий создал группу из должностных лиц территориальных общин Сумского района и подконтрольных ФЛП, передает Цензор.НЕТ.

Они подделывали документы от имени воинской части на якобы закупку квадрокоптеров и на этом основании перечислили со счетов четырех общин более 15,6 миллиона гривен.

Дронов для военных не приобрели. Средства участники схемы присвоили и легализовали через финансовые операции.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона обратились в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

якось не очікувано,але можу спрогнозувати що на цьому все.....
06.11.2025 13:01 Ответить
Розстріляти, або дати пожиттєве по ст. 111 ч2.
06.11.2025 13:04 Ответить
Наші люди вже **** дались
06.11.2025 13:07 Ответить
Зловмисники у владі присвоїли майже 16млн.грн.!!!!
06.11.2025 13:08 Ответить
за мішок картоплі більше дають.
06.11.2025 13:11 Ответить
Ох вже ті "зловмисники" - в мене складається таке враження що в Україні вже нормальних людей немає залашились одні Воїни і "зловмисники"!!!
06.11.2025 13:15 Ответить
Дивно. Друзі зеленського вкрали набагато більше на дронах і їх не затримують.
06.11.2025 13:50 Ответить
Продні воюють інші ворують повісьте хоч 10 казнокрадів може інші вернуть навороване
06.11.2025 13:52 Ответить
 
 