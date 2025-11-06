Злоумышленники присвоили почти 16 миллионов гривен на закупку квадрокоптеров для ВСУ. ВИДЕО

В Сумской области восьми лицам сообщено о подозрении в присвоении средств, предназначенных для закупки дронов для Сил обороны.

Среди подозреваемых — чиновники и военный

По данным следствия, военнослужащий создал группу из должностных лиц территориальных общин Сумского района и подконтрольных ФЛП, передает Цензор.НЕТ.

Они подделывали документы от имени воинской части на якобы закупку квадрокоптеров и на этом основании перечислили со счетов четырех общин более 15,6 миллиона гривен.

Дронов для военных не приобрели. Средства участники схемы присвоили и легализовали через финансовые операции.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона обратились в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

