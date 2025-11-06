Будут судить чиновников Минобороны и госпредприятия за поставку некачественных пулеметов ВСУ
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента Минобороны и руководителя государственного предприятия.
По данным следствия, они заключили договор на поставку 400 пулеметов для Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.
Ущерб государству — более 187 миллионов гривен
Однако часть оружия оказалась непригодной к использованию, что создавало риски для военных на фронте.
Ущерб государству — более 187 миллионов гривен. Часть средств предприятие впоследствии вернуло.
"Противоправные действия должностных лиц привели к тому, что на фронт могли попасть пулеметы, которые не соответствовали требованиям ведения боевых действий и могли создать угрозу жизни и здоровью самих бойцов. Мы считаем недопустимым любое злоупотребление, которое ставит под угрозу жизнь военных", — прокурор по делу.
Также продолжается расследование по поставке непригодных противотанковых ракетных установок для военных на сумму более 90 миллионов гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи там не все так однозначно?
Могли бути порушені технології, змінено без згоди конструкторів матеріяли деталей, врешті-решт, неякісно виготовлені деталі, які не мали б бути встановлені на виріб. Не було належного технічного контролю.