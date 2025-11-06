Будут судить чиновников Минобороны и госпредприятия за поставку некачественных пулеметов ВСУ

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента Минобороны и руководителя государственного предприятия.

По данным следствия, они заключили договор на поставку 400 пулеметов для Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.

Ущерб государству — более 187 миллионов гривен

Однако часть оружия оказалась непригодной к использованию, что создавало риски для военных на фронте.

Ущерб государству — более 187 миллионов гривен. Часть средств предприятие впоследствии вернуло.

"Противоправные действия должностных лиц привели к тому, что на фронт могли попасть пулеметы, которые не соответствовали требованиям ведения боевых действий и могли создать угрозу жизни и здоровью самих бойцов. Мы считаем недопустимым любое злоупотребление, которое ставит под угрозу жизнь военных", — прокурор по делу.

Также продолжается расследование по поставке непригодных противотанковых ракетных установок для военных на сумму более 90 миллионов гривен.

