РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9202 посетителя онлайн
Новости Поставки оружия для Украины
677 6

Будут судить чиновников Минобороны и госпредприятия за поставку некачественных пулеметов ВСУ

Чиновники Минобороны поставляли некачественные пулеметы для ВСУ

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента Минобороны и руководителя государственного предприятия.

По данным следствия, они заключили договор на поставку 400 пулеметов для Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.

Ущерб государству — более 187 миллионов гривен

Однако часть оружия оказалась непригодной к использованию, что создавало риски для военных на фронте.

Ущерб государству — более 187 миллионов гривен. Часть средств предприятие впоследствии вернуло.

Читайте: Сборный пункт Киевского ТЦК на ДВРЗ не расформировали, он продолжает работу в другом месте

"Противоправные действия должностных лиц привели к тому, что на фронт могли попасть пулеметы, которые не соответствовали требованиям ведения боевых действий и могли создать угрозу жизни и здоровью самих бойцов. Мы считаем недопустимым любое злоупотребление, которое ставит под угрозу жизнь военных", — прокурор по делу.

Также продолжается расследование по поставке непригодных противотанковых ракетных установок для военных на сумму более 90 миллионов гривен.

Читайте: Чиновники сдавали в аренду танкеры с многомиллионными "скидками": им сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9643) оружие (10524) расследование (3083) Офис Генпрокурора (2754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулемети випробування пройшли? Акт про прийняття на озброєння Є? То в чому питання....! ?
Чи там не все так однозначно?
показать весь комментарий
06.11.2025 11:37 Ответить
А Вам не доводилося ніколи нічого купувати неякісного, хоча на цей виріб є стандарт?

Могли бути порушені технології, змінено без згоди конструкторів матеріяли деталей, врешті-решт, неякісно виготовлені деталі, які не мали б бути встановлені на виріб. Не було належного технічного контролю.
показать весь комментарий
06.11.2025 11:46 Ответить
міномети "Молот" тому доказ, що Ви праві....
показать весь комментарий
06.11.2025 11:49 Ответить
Підпис військової прийомки теж мабуть є.
показать весь комментарий
06.11.2025 11:51 Ответить
ніколи такого не було і от знову
показать весь комментарий
06.11.2025 11:44 Ответить
а они их найдут? давно по израилям сидят
показать весь комментарий
06.11.2025 12:02 Ответить
 
 