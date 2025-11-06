Судитимуть посадовців Міноборони та держпідприємства за постачання неякісних кулеметів ЗСУ

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника департаменту Міноборони та керівника державного підприємства.

За даними слідства, вони уклали договір на поставку 400 кулеметів для Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

Однак частина зброї виявилася непридатною до використання, що створювало ризики для військових на фронті.

Збитки державі — понад 187 мільйонів гривень. Частину коштів підприємство згодом повернуло.

"Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю і здоров’ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових", – прокурор у справі.

Також триває розслідування щодо постачання непридатних протитанкових ракетних установок для військових на понад 90 мільйонів гривень.

