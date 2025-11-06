Судитимуть посадовців Міноборони та держпідприємства за постачання неякісних кулеметів ЗСУ

Посадовці Міноборони постачали неякісні кулемети для ЗСУ

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника департаменту Міноборони та керівника державного підприємства.

За даними слідства, вони уклали договір на поставку 400 кулеметів для Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

Збитки державі — понад 187 мільйонів гривень

Однак частина зброї виявилася непридатною до використання, що створювало ризики для військових на фронті.

Збитки державі — понад 187 мільйонів гривень. Частину коштів підприємство згодом повернуло.

"Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю і здоров’ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових", – прокурор у справі.

Також триває розслідування щодо постачання непридатних протитанкових ракетних установок для військових на понад 90 мільйонів гривень.

Кулемети випробування пройшли? Акт про прийняття на озброєння Є? То в чому питання....! ?

06.11.2025 11:37
Чи там не все так однозначно?
показати весь коментар
06.11.2025 11:37 Відповісти
А Вам не доводилося ніколи нічого купувати неякісного, хоча на цей виріб є стандарт?

06.11.2025 11:46

Могли бути порушені технології, змінено без згоди конструкторів матеріяли деталей, врешті-решт, неякісно виготовлені деталі, які не мали б бути встановлені на виріб. Не було належного технічного контролю.
показати весь коментар
06.11.2025 11:46 Відповісти
міномети "Молот" тому доказ, що Ви праві....

06.11.2025 11:49
показати весь коментар
06.11.2025 11:49 Відповісти
Підпис військової прийомки теж мабуть є.

06.11.2025 11:51
показати весь коментар
06.11.2025 11:51 Відповісти
ніколи такого не було і от знову
показати весь коментар
06.11.2025 11:44 Відповісти
а они их найдут? давно по израилям сидят

06.11.2025 12:02
показати весь коментар
06.11.2025 12:02 Відповісти
рострілять *****
показати весь коментар
06.11.2025 13:14 Відповісти
 
 