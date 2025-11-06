Деньги закончились: украинцы второй месяц не получают выплаты по программе "Национальный кешбэк"

Украинцы уже два месяца не получают выплаты по инициированной президентом Владимиром Зеленским государственной программе "Национальный кешбэк".

Ранее выплаты "Нацкешбэка" финансировались из Резервного фонда госбюджета, однако средства в нем закончились, пишет ЭП со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники издания в Минфине уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда принято и вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако когда именно это может произойти, там не уточнили.

В то же время пользователи программы жалуются, что в последний раз получали платеж по "нацкешбэку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа). В то же время платеж за август до сих пор находится "в обработке".

Как сообщалось, несколько недель назад в службе поддержки сервиса "Дія", через который осуществляются выплаты, подтверждали задержку с выплатой "Национального кешбэка" за август. Там объясняли, что она возникла из-за необходимости обработать большое количество транзакций, ведь сумма выплат будет рекордной с начала действия программы. Впрочем, участники программы до сих пор не получили начисленные средства.

В июле в рамках программы "Национальный кешбэк" государство выплатило 507 миллионов гривен кешбэка для 3,6 миллиона украинцев, которые открыли специальные счета в приложении "Дія". Июльская сумма выплаченного кешбэка была рекордной с начала запуска программы, сообщило Минэкономики в начале сентября.

В начале июня Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по программе "Национальный кешбэк". Еще 1,6 млрд грн на финансирование этой программы правительство выделило в феврале.

Напомним, программа "Национальный кешбэк" стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официальный запуск состоялся 11 октября 2024 года. Сейчас кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе.

Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также средства можно направить на благотворительность, купить военные облигации или сделать пожертвование на ВСУ.